Handball «Wir wollen kein Kanonenfutter sein»: Aufsteiger HC Flawil startet am Samstag in die 1.-Liga-Meisterschaft Nach dem historischen 1.-Liga-Aufstieg in der vergangenen Saison startet der Handballklub Flawil am Samstag in die neue Spielzeit. Auch wenn der Verein kein genaues Saisonziel bekannt gibt, möchte sich die Mannschaft laut Trainer Roman Pfründer in der neuen Liga möglichst teuer verkaufen.

Flawils Daniel Carpanese (rechts) startet an diesem Wochenende mit seinem Team in die 1. Liga. Bild: PD

Mitte Mai war es geschafft. Der HC Flawil konnte den ersten Aufstieg in die 1. Liga seit 21 Jahren feiern. Um das Erfolgsrezept von Flawil-Trainer Roman Pfründer herauszufinden, muss man lange suchen, denn grundsätzlich gibt es keins. «Wir haben die ganze 2.-Liga-Saison ohne Druck aufgespielt, weil es nie unser Ziel war aufzusteigen. Deshalb konnten wir auch eine so starke Teamleistung letzte Saison abrufen und haben teilweise Spiele gewonnen, die man normalerweise nicht gewinnt», sagte Pfründer.

Bereits kurz nach der vergangenen Spielzeit schaute Pfründer aber bereits nach vorne auf die anstehende 1.-Liga-Meisterschaft und versuchte, die Erwartungen einzudämmen: «Wir haben uns als Mannschaft entschieden, aufzusteigen. Weil aber viele Spieler aus privaten oder beruflichen Gründen nicht mehr Zeit in ihr Hobby stecken können, bleiben wir bei zwei Hallentrainings in der Woche.»

Flawil geht als Underdog in die Saison

Damit einher geht, dass der HC Flawil nicht aufgestiegen ist, um in der 1. Liga für die grosse Überraschung zu sorgen. «Wir sind absolut realistisch und wissen, dass wir es in dieser Liga schwer haben werden. Mein Ziel ist es ganz klar, dass wir kein Kanonenfutter sind und von den anderen Vereinen als Punktelieferant abgestempelt werden», so Pfründer. Könnte Flawil den Ligaerhalt schaffen, wäre das sicher ein starkes Resultat.

Denn der HC Flawil hat im Gegensatz zu vielen anderen Teams in der 1. Liga sehr wenige Neuzugänge zu verzeichnen. Einzig die zwei 19-jährigen Lucien Pfründer und Andrin Gees sind von Gossau zurück zu ihrem Stammverein gewechselt. Pfründer sagt zum Flawiler Kader:

«Der Kern des Kaders ist zusammengeblieben. Das war uns auch sehr wichtig, denn diese Spieler haben sich die Chance verdient, in der 1. Liga zu spielen.»

Einige Teams könnten den Aufsteiger unterschätzen

Am Samstag um 18 Uhr startet Flawil auswärts gegen Neuhausen in die Saison. Der Trainer geht mit gemischten Gefühlen in die Meisterschaft: «Die Vorbereitung verlief aus meiner Sicht nicht optimal. Wir sind ein Amateurverein und da ist es logisch, dass viele Spieler im Sommer Ferien machen oder im Militär sind. Aber für die Saisonvorbereitung war das sicher nicht förderlich.»

Über den Meisterschaftsstart sagte Pfründer: «Trotzdem will man als Sportler jedes Spiel gewinnen – auch beim Saisonstart. Das wird zwar nicht einfach, aber eventuell werden wir als Aufsteiger von einigen Teams noch unterschätzt und können so Punkte holen.»