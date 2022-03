Handball «Wir sind ein demütiger Leader, weil wir wissen, wo wir herkommen»: Der HC Flawil schielt in der 2. Liga Richtung Aufstieg Mehrere Jahre mussten sich die Flawiler Handballer immer wieder gegen den Abstieg wehren. Seit Anfang des Jahres 2020 hat sich das geändert. Nun spielt Flawil in der 2. Liga oben mit und könnte in diesem Jahr sogar den Aufstieg schaffen. Trainer Roman Pfründer spricht über die erfolgreiche Saison.

Daniel Carpanese (in Schwarz) beim Versuch eines Torschuss gegen den

HC Kaltenbach. Bild: PD

Der HC Flawil reitet in dieser Spielzeit auf einer Erfolgswelle. Entgegen den Erwartungen grüssen die Flawiler sechs Spiele vor Saisonende mit zwei Punkten Vorsprung auf Kreuzlingen von der Tabellenspitze der 2.-Liga-Handball.

Entgegen den Erwartungen deshalb, weil selbst der Verein ein solches Resultat nicht erwartet hätte. Das unterstreicht auch Trainer Roman Pfründer:

«Unser Saisonziel war es, ins vordere Tabellendrittel zu kommen. Dass wir so lange Leader sind, damit hätten wir selbst nicht gerechnet.»

Stärker aus der Coronapandemie gekommen

Aber was ist vor dieser Spielzeit passiert, dass es dem HC Flawil so gut läuft? Die Antwort auf diese Frage beginnt kurz vor der Coronapandemie. «Wir haben zu Beginn des Jahres 2020 einige gute Neuzugänge verzeichnen können. Seither sind auch wieder zwei Jahre vergangen und unsere Mannschaft ist besser und vor allem erfahrener geworden», sagt Pfründer.

Die Spieler sind in der Lage, das umzusetzen, was die Trainer erwarten, und dank der stabilen Verteidigung ist man in der Offensive weniger unter Druck, um mit jedem Angriff Tore zu erzielen.

Flawil ist mit neun Siegen in Folge in die Saison gestartet. Das sei mitunter ein Grund für die gute mentale Verfassung der Spieler, meint Pfründer. Für ihn sei zudem bedeutend, dass Flawil beide Seiten der Medaille kenne:

«Wir haben jahrelang gegen den Abstieg gekämpft. Wir sind deshalb ein demütiger Leader, weil wir wissen, wo wir herkommen.»

Trotzdem ist in dieser Saison eine gewisse Selbstverständlichkeit dazugekommen. Gegen die Spitzenteams der Liga können Pfründers Männer gut mithalten und gegen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte gehen die Flawiler als Favoriten in die Spiele.

«Klar schauen wir ab und zu auf die Tabelle, aber wir haben einfach Freude daran, Handball spielen zu können. Der Verein setzt uns auch nicht unter Druck und erwartet aufgrund unserer guten Resultate den Aufstieg in die 1. Liga», sagt Pfründer über die Situation beim HC Flawil.

Flawil könnte sich ein Aufstieg durchaus vorstellen

Dennoch bleibt die Frage, was Flawil macht, wenn die Tabelle Ende April immer noch so aussieht. Pfründer sagt dazu: «Wir sind nicht per se gegen einen Aufstieg. Es wäre sicher interessant, wenn wir uns gegen Vereine aus anderen Regionen messen könnten. Wenn wir in die Aufstiegsspiele kommen, versuchen wir, diese auch zu gewinnen.»

Am Ende komme es aber darauf an, was die Spieler wollen. Im Amateursport kann es schnell gehen und jemand zügelt oder die berufliche Situation der Spieler ändert sich und die Teilnahme am Trainingsbetrieb wird unmöglich. Der Aufstieg ist deshalb letztendlich ein Teamentscheid.

Von den sechs verbleibenden Spielen steht eines unter ganz besonderer Beobachtung. Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Kreuzlingen am 23. April. Wenn Flawil bis dahin alle Spiele gewinnt, dann kann Pfründers Team mit einem Sieg alles klarmachen und sich den ersten Platz und somit die Qualifikation für die Aufstiegsspiele sichern.

Im letzte Saisonspiel musste Flawil jedoch eine Niederlage einstecken. Gegen Andelfingen verlor man bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. Das gibt dem Tabellenführer aber nur noch mehr Motivation, um die nächste Partie zu gewinnen. Im nächsten Meisterschaftsspiel trifft Flawil am Donnerstag, 31. März, um 20.15 Uhr zu Hause in der Botsberghalle auf den Zweitletzten Neftenbach.