Handball Trotz solider erster Halbzeit: Der HC Flawil muss sich im Derby gegen Fortitudo Gossau II deutlich geschlagen geben Im ersten Heimspiel der 1.-Liga-Saison verliert Aufsteiger Flawil im Nachbarduell gegen die zweite Mannschaft von Fortitudo Gossau mit 20:28. Flawil hielt in den ersten 30 Minuten zwar noch gut mit, konnte offensiv aber nicht die gewünschten Akzente setzen.

Till Niedermann (in Weiss) und der HC Flawil kämpfen gegen Gossau zwar leidenschaftlich, müssen am Schluss aber als Verlierer vom Platz gehen. Bild: Lukas Tannò

Die Botsberghalle in Flawil war am Donnerstagabend rappelvoll. Der Grund dafür war das erste Heimspiel des Handballklub Flawil in der noch jungen 1.-Liga-Saison.« Vielleicht waren wir heute etwas nervös, weil so viele Zuschauer hier waren. Wir sind uns halt eben auch nicht gewöhnt unter der Woche zu spielen», sagte Flawil-Trainer Roman Pfründer kurz nach der Partie. Im nächsten Satz ergänzte er aber direkt:

«Wir wollen jedoch keine Ausreden suchen. Unsere Leistung heute hat einfach nicht für einen Punktgewinn gereicht.»

Der HC Flawil startete gut ins Derby gegen Gossau. In den ersten Minuten zeigte das Heimteam, dass sie auch als Aufsteiger mit etablierten 1.-Liga-Mannschaften mithalten können. Fünf Minuten vor der Halbzeit erhöhte Flawils Toptorschütze Maurice Kuhn mit einem Siebenmeter auf 8:7. Diese Führung konnte das Team von Trainer Roman Pfründer aber nicht in die Pause retten. Nach 30 Minuten stand es 10:10.

Flawil wird noch oft Lehrgeld zahlen müssen

«Mit der ersten Hälfte bin ich grundsätzlich zufrieden. Wir haben gut gekämpft und hinten nicht viel zugelassen. Aber ich denke, dass wir mit einer Führung in die Pause gehen müssten. Wir haben leider einige Chancen liegengelassen», so Pfründer. Bis etwa zehn Minuten vor Schluss war das Spiel immer noch ausgeglichen. Dann holte sich Flawil aber innert kürzester Zeit zwei ärgerliche Zwei-Minuten-Strafen und Gossau konnte davon ziehen. Innerhalb von sechs Minuten erhöhten die Gäste von 16:16 auf 22:16.

Am Ende verlor der HC Flawil die Partie mit 20:28. Dass das Resultat trotz ausgeglichener ersten Hälfte so hoch ausfiel, erklärte der Trainer wie folgt: «Wenn wir kurz vor Schluss hinten liegen, dann gehe ich gewisse Risiken ein und versuche das Spiel noch zu drehen. Ich verliere lieber einmal mit zehn Toren Unterschied als zehn Mal mit einem Tor.»

Lange Zeit über die Niederlage nachzudenken hat Flawil aber sowieso nicht. Denn am Samstag steht bereits das nächste Meisterschaftsspiel an. Um 17.30 Uhr gastieren die Flawiler auswärts in Frauenfeld. Gegen den Tabellennachbarn möchte der HC Flawil den ersten Saisonsieg einfahren. Für Pfründer ist aber wichtig, dass sein Team weiss, dass man in dieser Saison noch oft Lehrgeld zahlen wird:

«Es wird noch mehr Spiele geben, welche wir deutlich verlieren. Wir lernen aber daraus und werden versuchen uns Woche zu Woche zu verbessern.»