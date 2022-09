Handball Saisonstart nur halb geglückt: Der HC Flawil holt sich im ersten 1.-Liga-Spiel seit 21 Jahren ein Unentschieden Mit den Pfader Neuhausen hatte der HC Flawil zum 1.-Liga-Auftakt eine machbare Aufgabe zugelost bekommen. Die Schaffhauser sind letzte Saison in der Hauptrunde Drittletzter geworden. Flawil spielt gegen Neuhausen aber nur 28:28 und holt damit einen Punkt. Der Sieg wäre durchaus möglich gewesen.

Maurice Kuhn (in Schwarz) erzielte beim Meisterschaftsstart gegen Neuhausen zehn Tore. Bild: PD

«Am Ende muss man sagen, dass das Resultat so in Ordnung geht», sagte Flawil-Trainer Roman Pfründer und ergänzte: «Aber wir hatten am Ende durchaus die Chance, das Spiel zu gewinnen, und trauern ein wenig dem verlorenen Punkt nach.» Anders als beim Fussball – dort bekommt man pro Sieg drei Punkte – gibt es im Handball für einen Sieg nur deren zwei.

Ganz missglückt ist der Saisonstart nach dem Aufstieg also nicht. Ganz gelungen aber auch nicht. Ein Unentschieden ist im Handball ein mögliches, aber kein übliches Resultat. «Eine Punkteteilung sieht man in unserem Sport nicht sehr oft. Mit der Leistung meines Teams bin ich aber durchaus zufrieden. Genau wie ich gefordert habe, haben wir uns teuer verkauft und gut gekämpft», so Pfründer. Der HC Flawil startete aber etwas verhalten in die Partie. Pfründer sagte:

«Ich hatte fast das Gefühl, dass wir die ersten 15 Minuten vielleicht etwas nervös waren. Danach waren wir aber gut im Spiel und standen in der Defensiv stabil.»

Flawil konnte gut mithalten

Nach der Startviertelstunde konnte Flawil mit dem Tempo und der Härte der Liga gut mithalten. Vor dem Saisonstart sagte Pfründer, dass sein Team kein Kanonenfutter in der 1. Liga sein will. Mit dem Unentschieden, aber vor allem mit der Leistung hat man gezeigt, dass man das vermutlich nicht sein wird. «Die Zuschauer und Spieler des Gegners waren etwas verblüfft, wie gut wir als Aufsteiger mithalten konnten. Das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind», meinte Pfründer.

Beinahe hätte der HC Flawil das Spiel gegen Neuhausen gewonnen. Zehn Sekunden vor Schluss lag man noch mit einem Tor in Führung. Dann konterte der Gastgeber und Flawil wusste sich nur mit einem Foul zu helfen. Der anschliessende Siebenmeter konnte Neuhausen verwandeln und somit die Partie ausgleichen. Pfründer nahm ein Time-out und wollte in der verbleibenden Zeit noch ein Tor schiessen: «Wir haben danach noch versucht, in den ein Tor zu machen, aber leider haben wir es nicht mehr geschafft.»

Am nächsten Spieltag kommt es zum Derby

Am Donnerstag, 22. September, um 20.30 Uhr hat der HC Flawil dann die Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren. In der heimischen Botsberghalle kommt es zum Derby gegen Fortitudo Gossau II. «Der Druck liegt ganz klar bei ihnen. Sie haben einen guten breiten Kader mit einigen ehemaligen NLA-Spielern. Wir können dort nichts verlieren und voll angreifen», sagte Pfründer zum nächsten Saisonspiel. Mit den eigenen Fans im Rücken ist der erste Sieg in der 1. Liga durchaus möglich.