Handball «Mit den Niederlagen umzugehen, war nicht einfach»: Aufsteiger HC Flawil ist nach Ende der Vorrunde Tabellenletzter Obwohl der HC Flawil am Samstagabend gegen den Tabellenvorletzten HC Rheintal mit 28:21 gewann, beendet Flawil die 1.-Liga-Vorrunde auf dem letzten Platz. In der Abstiegsrunde, welche im Januar beginnt, soll der Ligaerhalt realisiert werden.

Philipp Gämperli (in Weiss) und der HC Flawil gehen als Tabellenschlusslicht in die Abstiegsrunde. Bild: PD

Nach dem letzten Vorrundenspiel ist klar: Der HC Flawil geht als Tabellenletzter in die Abstiegsrunde. Gegen den Vorletzten Rheintal hätte Flawil mit zehn Toren Vorsprung gewinnen müssen, um diesen noch zu überholen. Das Team von Trainer Roman Pfründer konnte die Partie zwar für sich entscheiden, gewann aber nur mit 28:21.

«Der Modus im Handball ist so, dass die ersten zwei Teams in die Aufstiegsspiele gehen und Platz drei bis acht in die Abstiegsrunde. Es hätte uns also nur bedingt etwas gebracht, wenn wir noch Rheintal überholt hätten,» sagt Pfründer. Das Ziel sei gewesen, das Jahr positiv abzuschliessen, meint der Trainer. Das hat man mit dem Sieg gegen Rheintal erreicht.

Nach einigen Niederlagen fehlte das Selbstvertrauen

Mit sechs Punkten aus 14 Spielen steht man am Tabellenende. Auch wenn der Punktestand täuscht: Der HC Flawil hat keine schlechte Vorrunde gespielt. Das bestätigt Pfründer:

«Als Aufsteiger hat man es nicht leicht. Kein Team will gegen uns verlieren. Wir haben viele gute Spiele gezeigt und oft nur knapp verloren.»

Er sei auch dementsprechend zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der Vorrunde. «Es war eigentlich klar, dass wir Ende der Vorrunde in die Abstiegsspiele gehen. Deshalb konnten wir grundsätzlich ohne Druck aufspielen und haben das zeitweise auch gut gemacht. Wenn man aber als Aufsteiger die letzten zwei Saison fast immer nur gewonnen und oben mitgespielt hat, dann ist eine schlechte Phase schwieriger zu überwinden. Mit den Niederlagen zu Beginn der Saison umzugehen, war nicht ganz einfach», so Pfründer.

Im Sport sei das Mentale eine wichtige, teilweise unterschätzte Komponente, meint Pfründer. Man wolle nun versuchen bis im Januar wieder Selbstvertrauen zu tanken: «Aber das geht nur bedingt im Training. Das einzige was dagegen hilft, ist ein Sieg.» Deshalb sei es auch so wichtig gewesen gegen Rheintal zu gewinnen und das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen.

In der Abstiegsrunde nicht Letzter werden

Im Januar geht es nun weiter mit der Abstiegsrunde. Für diese werden drei Teams der Gruppe mit Flawil mit drei Teams aus der Zürcher 1.-Liga-Gruppe gemischt. Dann spielt man erneut ein Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner. Das Team, welches in dieser Abstiegsrunde Letzter wird, steigt direkt ab. Der Vorletzte hat noch die Chance in der Barrage den Ligaerhalt klarzumachen. Das bedeutet: Wenn Flawil nicht absteigen will, dann muss man in dieser Abstiegsrunde mehr Spiele gewinnen als noch in der Vorrunde.