Handball HC Flawil beendet Saison als souveräner Leader und geht in die Aufstiegsspiele Der Handballklub Flawil gewinnt gegen das 2.-Liga-Schlusslicht Gossau mit 32:23. Schon vor dem letzten Spieltag war klar, dass Flawil nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden kann. Ab kommendem Wochenende finden dann die Aufstiegsspiele in die 1. Liga statt.

Die Flawiler (in Schwarz) schliessen die 2.-Liga-Saison auf dem ersten Rang ab und möchten nun in die 1. Liga aufsteigen. Bild: PD

Der HC Flawil hat eine starke Saison gezeigt. Obwohl man es in den letzten Jahren in der 2. Liga nicht immer einfach gehabt hat, konnte in den letzten eineinhalb Jahren ein grosser Schritt nach vorne gemacht werden.

Flawil stand beinahe die ganze Saison zuoberst. Schon vor dem letzten Saisonspiel gegen Gossau war klar, dass die Flawiler nicht mehr als Leader abgelöst werden können. Auch für die Gossauer ging es um nichts mehr. Der Tabellenletzte hatte keine Chance mehr sich in der Liga zu halten. Wer also ein hitziges Derby erwartete, wurde enttäuscht.

Flawil möchte aufsteigen

Der HC Flawil konnte souverän mit 32:23 gewinnen und schliesst die Meisterschaft mit 38 Punkten aus 22 Spielen ab. Nur gerade dreimal musste Flawil als Verlierer aus der Halle gehen. Die Flawiler beenden somit die Saison auf dem verdienten ersten Platz.

Die Saison ist aber noch nicht ganz fertig, denn die erste Mannschaft des HC Flawil entschied sich dafür in die Aufstiegsspiele zu gehen und möchte gerne in die 1. Liga aufsteigen. Ab kommendem Wochenende findet die Aufstiegsrunde statt. In einer Dreiergruppe spielt Flawil gegen jeden Gegner einmal. Die ersten zwei dieser Gruppe steigen am Ende auf. Spätestens am Mittwoch wird klar sein gegen wen die Flawiler spielen müssen.