Handball «Der Ligaerhalt ist hoch einzustufen»: Dass der HC Flawil auch in der kommenden Saison 1. Liga spielt, ist nicht selbstverständlich Der Handballklub Flawil schafft in der ersten 1.-Liga-Saison seit 21 Jahren den Ligaerhalt. In der Abstiegsrunde konnten die Flawiler Unterstrass und Magden/Möhlin hinter sich lassen. Laut Flawil-Trainer Roman Pfründer ist der Ligaerhalt seines Teams alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Flawil-Topskorer Maurice Kuhn (in Weiss) erzielte für sein Team in 21 Spielen 155 Tore. Bild: PD

Der HC Flawil stieg in der vergangenen Saison nach 21 Jahren zum ersten Mal wieder in die 1. Liga auf. Das tat er mehr als überzeugend. In der 2. Liga verlor das Team von Trainer Roman Pfründer kaum ein Spiel. In der 1. Liga musste Flawil dann meist als Verlierer vom Feld.

Weil Flawil sich nicht ans Verlieren gewöhnt war, taten die Niederlagen doppelt weh. Aber auch von den Spielanlagen und der Erfahrung her hatte der Aufsteiger oft das Nachsehen. Deshalb standen die Flawiler am Ende der Vorrunde auf dem letzten Tabellenplatz. Der HC Flawil musste also über die Abstiegsrunde den Ligaerhalt klarmachen. Dort wurden drei Teams aus der St.Galler Gruppe mit drei Mannschaften aus der Zürcher Gruppe gemischt.

Gegen direkte Konkurrenten gepunktet

«Nachdem wir in der Vorrunde viel verloren haben, kippte in der Abstiegsrunde wieder die Stimmung. Denn wir konnten wieder Siege feiern und vor allem gegen die direkten Konkurrenten Stäfa, Unterstrass und Magden/Möhlin viele Punkte holen», sagt Roman Pfründer. Man sei in der Breite besser aufgestellt gewesen als diese Teams, und auch die Vergangenheit zeige, dass die Mannschaften aus der St.Galler Gruppe immer besser in der Abstiegsrunde abschneiden als die Zürcher Teams, meint der Trainer.

Auch in den Aufstiegsspielen in die Nationalliga B dominierten mit Arbon und Appenzell zwei Ostschweizer Teams. Das zeigt, dass die Qualität in der St.Galler 1.-Liga-Gruppe sehr hoch ist.

Highlight zum Saisonende

Mit neun Punkten aus neun Spielen hat der HC Flawil bereits ein Spiel vor Saisonende den Ligaerhalt geschafft. Pfründer sagt dazu: «Das war unser Ziel und wir haben viel dafür machen müssen, um es zu erreichen. Da wir oft gegen Teams gespielt haben, die ehemalige NLA-Spieler im Kader hatten, ist dieser Ligaerhalt hoch einzustufen.»

Für die Flawiler kommt es im letzten Saisonspiel am Mittwoch um 20.30 Uhr noch zu einem Highlight. Die zweite Mannschaft von Fortitudo Gossau gastiert für das Lokalderby in der Flawiler Botsberghalle. «Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und dieses Spiel einfach geniessen. Da der Ligaerhalt schon geschafft ist, können wir ohne Druck aufspielen», so Pfründer.

Danach geht es für Flawil in die wohlverdiente Sommerpause. «Die Spieler sollen ihre Blessuren auskurieren und auch mal etwas Abstand zum Handball haben. Danach starten wir in die Saisonvorbereitung. Wir gehen davon aus, dass der grösste Teil des Teams zusammenbleibt», meint der Trainer.