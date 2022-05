Handball Bereits vor dem letzten Aufstiegsspiel ist klar: Der HC Flawil steigt souverän in die 1. Liga auf Der HC Flawil steigt zum ersten Mal seit 1998 in die 1. Liga auf. Daran ändert auch das letzte Aufstiegsspiel zu Hause gegen Lausanne nichts mehr. Neben den Flawilern darf ein weiterer Verein einen Aufstieg feiern. Der KTV Wil spielt in der kommenden Saison in der 2. Liga.

Die Flawiler Handballer schaffen den Sprung in die 1. Liga. Das ist ihnen das letzte Mal 1998 gelungen. Damals blieb man drei Jahre in der 1. Liga. Bild: PD

Nach dem Abstieg aus der 1. Liga im Jahr 2001 schafft der HC Flawil 21 Jahre später Historisches. Weil Lausanne am vergangenen Wochenende gegen Küsnacht gewonnen hat, steht bereits fest, dass das Team von Trainer Roman Pfründer in die 1. Liga aufsteigen wird. Und das, obwohl noch ein Aufstiegsspiel gegen die Lausanner zu spielen ist.

«Wir freuen uns riesig, dass wir uns für diese starke Saison nun mit dem Aufstieg belohnen konnten. Es wurde bereits am letzten Wochenende nach dem Sieg von Lausanne ein wenig gefeiert», sagt Pfründer und ergänzt:

«Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man es aus eigener Kraft schafft. Deshalb möchten wir zu Hause gewinnen und danach mit den Fans zusammen den Aufstieg feiern.»

Flawil sah sich nie einem Leistungsdruck ausgesetzt

Weil bereits klar ist, dass man in die 1. Liga aufsteigen wird, geht der HC Flawil ohne Druck ins Heimspiel am Samstag um 17.30 Uhr gegen Lausanne. Genau deshalb ist ein Sieg der Flawiler so wahrscheinlich, denn bereits die ganze Saison hindurch spielte das Team von Trainer Roman Pfründer befreit auf. Man stand nie unter Leistungsdruck.

Auch vor den Aufstiegsspielen machte Pfründer seinem Team kein Druck: «Wir wollten einfach schauen, wie weit wir kommen. Wenn es mit dem Aufstieg nicht funktioniert hätte, wäre das auch nicht so schlimm gewesen.»

Nun ist der Aufstieg aber geschafft und die Vorbereitungen auf die kommende Saison haben begonnen. Das Team wird in dieser Konstellation zusammenbleiben und auch am Trainingsrhythmus will man nichts ändern. «Unsere Spieler können oder möchten aus beruflichen Gründen nicht drei Mal in der Woche trainieren. Deshalb werden wir auch in der 1. Liga nur zwei Hallentrainings durchführen.»

Auch der KTV Wil steigt auf

Obwohl der HC Flawil in die 1. Liga aufsteigen wird, spielt in der kommenden Saison ein regionaler Handballverein in der 2. Liga. Denn am vergangenen Wochenende machte die erste Mannschaft des KTV Wil den Aufstieg aus der 3. Liga klar. Das Aufstiegshinspiel gegen Amriswil verloren die Wiler noch knapp, im Rückspiel in der heimischen Lindehofhalle schlug man die Thurgauer aber souverän mit 37:29 und konnte dank dem besseren Torverhältnis den Aufstieg feiern.