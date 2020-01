Hallenfussball: Wils U20 und der FC Bazenheid enttäuschen am Regiomasters in St. Gallen Bazenheid und die U20 des FC Wil sind am 30. Hallenturnier des FC Fortuna bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Voller Einsatz: Wil-U20-Spieler Fisnik Ibrahimi (im schwarz-roten Trikot) kämpft gegen Rapperswil-Jonas Enes Ciftci um den Ball. Michel Canonica

In früheren Jahren haben schon einige Vereine aus der Region am traditionellen Hallenfussball-Turnier des FC Fortuna in der St.Galler Sporthalle Kreuzbleiche teilgenommen. Dieses Mal waren lediglich der FC Bazenheid und der FC Wil U20 dabei. Entsprechend waren die Hoffnungen aus Wil und dem Toggenburg gross, dass ihre Vereine gut abschneiden würden.

Die zweite Wiler Mannschaft strebte ein besseres Ergebnis als im vergangenen Jahr an, Bazenheid eine ähnliche Leistung wie 2019. Die Toggenburger wurden damals Vierte, stellten mit Beat Schneider den wertvollsten Spieler des Turniers und mit Darko Anic den Torschützenkönig.

4 Bilder 4 Bilder Marko Krunic vom FC Wil U20 versucht sein Glück mit einem Schuss.

Michel Canonica

Bazenheid wurde in eine vergleichsweise eher leichtere Gruppe eingeteilt. Rorschach-Goldach, Wittenbach und Winkeln waren keine übermächtigen Gegner. Schwerer hatten es die jungen Wiler, sie trafen auf den schweren Brocken Rapperswil-Jona, auf den Titelverteidiger Abtwil-Engelburg und auf den souveränen 3.-Liga-Leader FC Herisau.

Bazenheid: Spiegelbild der letzten Meisterschaftsspiele

Nicht gerade voller Selbstvertrauen starteten die Bazenheider. In der Hinrunde der 2. Liga interregional waren sie keineswegs erfolgsverwöhnt und das sollte sich wie ein roter Faden durchs Turnier ziehen. Drei deutliche Niederlagen führten dazu, dass die Toggenburger bereits nach der Vorrunde heimreisen mussten. Schon nach zwei von drei Spielen war ihr Out nach der Gruppenphase Tatsache.

Die Resultate widerspiegelten Bazenheids Leistung. Die Mannschaft des Trainers Eddy Coutinho hatte sich im zweiten Spiel zwar leicht gesteigert, agierte aber zu naiv. Gegen Rorschach-Goldach resultierte eine 2:5-Niederlage und Wittenbach liess mit einem 5:1-Erfolg ebenfalls nichts anbrennen. Gegen Winkeln verlor Bazenheid 1:4.

Wil U20: Zweimal 2:0 geführt und doch verloren

War sich der Wiler Nachwuchs zu sicher im Spiel gegen Herisau? Er führte zwischenzeitlich 2:0, um schliesslich noch mit 2:3 zu verlieren. Die Niederlage gegen einen Unterklassigen hatte wohl auch damit zu tun, dass Wil wegen zweier Strafen nicht mehr entsprechend auf die drohende Niederlage reagieren konnte.

Ähnliche Vorzeichen im zweiten Spiel gegen Abtwil-Engelburg: Wiederum führte die Mannschaft des Trainers Fabinho 2:0, ehe sie im Gegenzug den Anschlusstreffer hinnehmen musste. Danach entglitt den Wilern die Partie und es setzte erneut ein 2:3 ab, womit das Out nach der Gruppenphase Tatsache war. Die anschliessende 1:4-Niederlage gegen Rapperswil-Jona bildet den Abschluss eines missglückten Tages.