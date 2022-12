Hallenbadverbund 16'000 Franken sind zu viel für Degersheim: Jetzt wird der Hallenbadbesuch für die Bevölkerung teurer Weil die Gemeinde nicht Mitglied im Hallenbadverbund werden will, müssen die Degersheimerinnen und Degersheimer im nächstgelegenen Hallenbad neuerdings 50 Prozent mehr zahlen.

Beim Hallenbadverbund wird das Baden für Auswärtige teurer (Symbolbild). Bild: Severin Bigler

Degersheim liegt mitten in einem Bädervakuum. Während die Gemeinde mit dem Freibad nur im Sommer über eine eigene Badegelegenheit verfügt, befinden sich die nächsten Hallenbäder weiter weg, dafür in allen Richtungen: In Bütschwil, Wil oder Oberuzwil kann man auch im Winter baden. Am nächsten liegt das Hallenbad in Herisau.

Dort müssen Degersheimerinnen und Degersheimer seit September mehr bezahlen. Denn Herisau ist dem neuen Regionalen Hallenbadverbund beigetreten, Degersheim hingegen nicht. Wer nicht im Verbund ist, muss mehr zahlen – statt bisher 5 Franken kostet der Eintritt für Erwachsene neuerdings 7.50.

Dringende Sanierungen besser finanzieren

Der Hallenbadverbund hat das Ziel, die Kosten für nötige Sanierungen auf mehr Schultern zu verteilen: Gemeinden, die dem Verbund beitreten, profitieren weiterhin von den alten Eintrittspreisen für ihre Bevölkerung. Für alle anderen gibt es einen Aufschlag von 50 Prozent. Dafür kostet die Mitgliedschaft im Verbund auch etwas.

Beat Stark, Gemeindeschreiber in Degersheim. Bild: PD

Nachdem vier Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingegangen waren, habe es die Gemeinde Degersheim als sinnvoll erachtet, im Gemeindeblatt darüber zu informieren, erklärt Gemeindeschreiber Beat Stark. Grund für den Verzicht auf den Beitritt seien «nicht unerhebliche Kosten», heisst es dort. Auf Anfrage erklärt Stark, dass man zum Zeitpunkt des Entscheids 2021 von rund vier Franken pro Einwohnerin und Einwohner ausging. Es geht also um rund 16'000 Franken pro Jahr.

Hallenbad-Finanzierung schon 2013 abgelehnt

Der Verzicht auf die Bäderbeteiligung habe verschiedene Gründe, führt der Gemeindeschreiber aus. 2013 hat die Bürgerversammlung an einer ausserordentlichen Sitzung bereits die weitere Finanzierung des eigenen Hallenbads abgelehnt. Nun beruft sich der Gemeinderat erneut auf das Nein zur Bäderfinanzierung von vor neun Jahren.

2013 ging es allerdings um nicht weniger als die Rettung des sanierungsbedürftigen Hallenbads in Degersheim. Damals befand sich die Gemeinde in finanziellen Problemen, jeder Rappen zählte. Das Hallenbad schloss 2014.

Mittels Swisspass erkennt der Automat im Hallenbad Herisau, ob ein Gast aus einer Gemeinde des Hallenbadverbundes stammt. Bild: PD

Degersheim hat die Qual der Wahl

Zudem hätte bei der Entscheidung auch die geografische Lage mitgespielt. Beat Stark sagt:

«Eigentlich gibt es genügend Ausweichmöglichkeiten.»

Auch bisher seien lange nicht alle in Herisau baden gegangen, obwohl es sich mit dem ÖV am besten erreichen lässt. In Oberuzwil, das auch nicht Teil des Verbunds ist, kostet das Baden weiterhin fünf Franken pro erwachsener Person, egal woher sie kommt. Ebenso zahlen Erwachsene in Bütschwil pauschal 8.50 Franken. In Wil kostet der Eintritt ins Hallenbad schon länger elf Franken, zwei Franken mehr als für Anwohnerinnen und Anwohner.

«Der Hallenbadverbund ist eine gute Idee», sagt Beat Stark, schliesslich sei die Finanzierung der Hallenbäder eine grosse Herausforderung. «Schlussendlich muss aber jede Gemeinde abwägen, was es ihr Wert ist.» Bislang ist es Degersheim keine 16'000 Franken wert. Die Entscheidung ist jedoch nicht in Stein gemeisselt: «Der Gemeinderat lässt es offen, in Zukunft vielleicht anders zu entscheiden», sagt der Gemeindeschreiber.