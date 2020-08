Häuserpreise trotzen der Krise – die Immobilienpreise in den Regionen Wil und Toggenburg sind erneut gestiegen Obwohl die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt für viele unsicher sind, träumen sie vom Eigenheim.

Das Angebot von Einfamilienhäusern wird in der Region immer knapper. Bild: Benjamin Manser

Wer im Toggenburg oder in Wil ein eigenes Häuschen oder eine Wohnung kaufen möchte, muss noch tiefer in die Tasche greifen als Anfang Jahr. Im zweiten Quartal sind die Immobilienpreise in beiden Regionen erneut angestiegen. Derzeit kostet ein Einfamilienhaus im Raum Wil im Durchschnitt 1'236'000 Franken und eine Eigentumswohnung 701'000 Franken. Im Vergleich zum Jahresanfang legten vor allem die Häuserpreise zu: Diese stiegen um 2,3 Prozent.

Im Toggenburg bezahlen Käufer 617'000 Franken für eine Eigentumswohnung und 964'000 Franken für ein Einfamilienhaus. In beiden Regionen liegen die Preise aber immer noch unter dem Kantonsdurchschnitt: Hier kostet ein Einfamilienhaus 1'247'000 Franken und eine Eigentumswohnung 743'000 Franken.

Vergleicht man allerdings die Preisveränderungen über die Zeit, zeigt sich: In den vergangen zehn Jahren sind in der Region Wil die Preise noch stärker gestiegen als im gesamten Kanton. Dies zeigen die Zahlen der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner.

Preisanstieg überrascht Experten

Ein bisschen kam dieser Preisanstieg für die Experten von Wüest Partner überraschend. Die höheren Preise zeugen von einer robusten Nachfrage nach Wohneigentum. Und damit haben die Fachleute zunächst nicht gerechnet. Immobilienexpertin Anita Göckel:

«Wir gingen davon aus, dass viele potenzielle Käufer den Kaufentscheid wegen der Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt eher zurückstellen würden.»

Doch nun habe sich gezeigt, dass die Nachfrage stabil geblieben und zum Teil sogar angestiegen sei.

Zinsen erneut gesunken

Trotz Corona also, und obwohl manche Menschen deshalb in einem unsicheren Umfeld arbeiten, träumen viele den Traum vom eigenen Heim im Toggenburg oder in der Umgebung von Wil. Das zeigt auch die Anzahl Suchabos für Eigentumswohnungen und -häuser in den beiden Regionen. Diese ist sowohl in Wil als auch im Toggenburg deutlich angestiegen.

Vor allem die Eigentumswohnungen scheinen gefragt: Im Toggenburg verzeichneten die Experten von Wüest Partner im Vergleich zum Vorjahr 35 Prozent mehr Suchabos, in Wil sogar 37 Prozent.

Die erhöhte Nachfrage hat laut der Expertin mehrere Gründe. Göckel:

«Das Interesse an Wohneigentum ist generell gross.»

Wer sich bereits vor der Krise entschieden habe, ein Haus zu kaufen, halte weiterhin an diesem Entscheid fest. Zudem seien aber die Zinsen «einfach nochmals tiefer geworden».

Einen Einfluss auf die steigenden Preise hat aber auch das Angebot: Dieses wird in der Region zunehmend knapper. «Es wird weniger gebaut», sagt Göckel. Vor allem das Angebot an Einfamilienhäusern würde auf dem Markt immer geringer.

Nicht wenige, die in Wil ein Eigenheim kaufen, stammen aus dem Raum Zürich, da dort die Preise für viele nicht mehr bezahlbar sind. Ins Toggenburg zieht es die Zürcher gemäss Göckel aber weniger. Dorthin zügeln eher die Städter aus dem Kanton St.Gallen. «Wer sich ein Einfamilienhaus kaufen möchte, weicht oft auf ländliche Gebiete aus, da die Preise dort tiefer sind.»

Wohnungen womöglich bald günstiger

Wie sich die Preise entwickeln, das ist auch für Experten nicht leicht zu sagen. Denn welche Auswirkungen die Pandemie weiterhin auf die Wirtschaft hat, und somit auf die Kaufentscheidungen der Leute, ist schwer abzuschätzen. Göckel vermutet aber, dass die Preise für Einfamilienhäuser wegen der Knappheit nochmals etwas ansteigen dürften. Bei den Wohnungen sei dagegen eher mit leichten Preiskorrekturen nach unten zu rechnen.