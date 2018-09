Guggenmusik bläst Trübsal Mit einem neuen Narrenrat wurde im vergangenen Juni die Flawiler Fasnacht vor dem Aus gerettet. Doch jetzt droht neues Unheil: Der Guggenmusik Wyssbachgeister fehlen Musiker. Tobias Bruggmann

Am Jahrmarktkonzert, das nächsten Samstag stattfindet, spielt die Guggenmusik Wyssbachgeister ohne Verkleidung. (Bild: PD)

Die Hüte, Perücken und Kleider flogen in hohem Bogen in die Tonne, der Narratenrat Flawil trat an der vergangenen «Chratzbörschte» zurück. Im Juli dann die überraschende Kehrtwende: Die Flawiler Fasnacht ist gerettet. Sandro Fischer aus Flawil übernimmt mit drei Mitstreitern den Narrenrat.

Doch jetzt haben auch jene Probleme, die bei spektakulären Rücktrittsaktion nur wenige Meter entfernt standen: Der Flawiler Guggenmusik Wyssbachgeister fehlen Mitglieder. «Vor kurzem hatten wir fünf Austritte zu beklagen, deshalb sind wir jetzt nur noch zwölf Mitglieder», sagt Andy Flütsch, Präsident der Wyssbachgeister. Die Austritte hätten verschiedene Gründe gehabt, betont Flütsch, doch das Problem verschärfe sich jetzt: «Die verbleibenden Mitglieder müssen Vollgas geben.»

Weniger Auftritte im nächsten Jahr

Die Guggenmusik wurde 1983 gegründet. Wie lange es jedoch mit dieser Besetzung weiter gehen kann, ist unklar: «Wir möchten so lange wie möglich spielen, doch je weniger Mitglieder wir haben, desto weniger Auftritte können wir machen», sagt Flütsch. Deshalb werde das Programm auf die nächste Saison hin gestrafft und an weniger Wochenenden als bisher gespielt. Über die Gründe des Rückgangs kann Flütsch nur spekulieren: «Ich glaube, viele Vereine haben das gleiche Problem. Dazu kommt, dass die Ostschweiz keine Fasnachtshochburg, wie zum Beispiel Basel oder Luzern, ist.»

Die Anforderungen an die Musiker seien nicht hoch, einzig Spass und der Wille, ein Instrument zu erlernen, brauche es. «Wir proben wie eine normale Band mit Noten. Dann arrangieren wir die Stücke aber um, damit der typische Guggen-Sound entsteht.» Dennoch seien Notenkenntnisse nicht unbedingt nötig, erklärt Flütsch weiter. Gesucht sind vor allem Blasinstrumente. «Schlagzeuger haben wir besonders viele», sagt Flütsch lachend.

Chratzbörschte und Umzug kommen wieder

Die Vorbereitung auf die nächste Fasnacht in Flawil laufen bereits auf Hochtouren, erklärt Sandro Fischer, der neue Narrenrat-Präsident. «Klar ist, dass wir am Schmutzigen Donnerstag wieder die «Chratzbörschte» verliehen , am darauffolgenden Samstag findet dann der Fasnachtsumzug durch Flawil statt.» Auf einen Maskenball verzichte man in diesem Jahr aber. Zu einem Umzug gehört auch die Guggenmusik: «Die Wyssbachgeister sind für die Flawiler Fasnacht wichtig, da sie wirklich aus Flawil kommen und so einen regionalen Bezug mitbringen», sagt Fischer.

Das Problem von fehlenden freiwilligen Mitarbeitern kennen sowohl die Wyssbachgeister, als auch der Narrenrat. Das war auch der Grund für den Rücktritt des alten Narrenrats im vergangen Februar. Zumindest für den Narrenrat sieht es jetzt besser aus: «Wir haben vier offizielle Mitglieder – und dazu noch viele Helfer im Hintergrund», sagt Fischer.

Obwohl bei beiden Vereinen Personalmangel zu Problemen geführt haben, glauben beide, dass die Fasnacht trotzdem beliebt ist: «Wenn man sieht, wie viele Leute am Schmutzigen Donnerstag oder dem Umzug dabei waren, dann ist die Fasnacht immer noch ein Bedürfnis», sagt Fischer. Und Andy Flütsch von den Wyssbachgeistern ergänzt: «Spätestens wenn es die Fasnacht nicht mehr geben würde, wäre die Trauer gross.»

Die Wyssbachgeister spielen am Flawiler Jahrmarkt am 8. September um 12.30 Uhr ein Standkonzert an der Bahnhofstrasse.