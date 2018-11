Güselsäcke sollen in Uzwil unter den Boden In den Gemeinden des Zweckverbandes Bazenheid (ZAB) sollen flächendeckend Unterflurbehälter installiert werden. In Uzwil kommt das Projekt nur schleppend voran. Der administrative Aufwand ist gross. Philipp Stutz

Unterflurbehälter sind bei dieser Neuüberbauung an der Wattstrasse installiert worden. Bild: Philipp Stutz

Der Verwaltungsrat des Zweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid hat im Jahr 2014 entschieden, die Einführung der Unterflurbehälter (UFB) in sämtlichen 39 Verbandsgemeinden voranzutreiben. Ziel ist, langfristig flächendeckend in allen Verbandsgemeinden auf UFB umzurüsten. Während in umliegenden Gemeinden wie etwa Zuzwil und Jonschwil solche Behälter wie Pilze aus dem Boden schiessen, werden in Uzwil die Abfallsäcke mit wenigen Ausnahmen nach wie vor entlang der Strassen deponiert. Gerade während der wärmeren Jahreszeit kann das unangenehm sein, wenn sich an den Sammelstellen Gestank breit macht. Nicht selten kommt es auch vor, dass sich Krähen, Füchse und streunende Hunde hinter den Haushaltsabfall hermachen und die Säcke zerfleddern. Sehr zum Ärger der Einwohner.



Säcke sollen vom Strassenbild verschwinden

Aus diesem Grund setzen sich Unterflurbehälter zunehmend durch. Das Prinzip ist einfach: Die Öffentlichkeit stellt grosse unterirdische Container zur Verfügung. Dort können Abfallsäcke ohne Rücksicht auf fixe Abfalltage entsorgt werden. Das gibt den Nutzern mehr Flexibilität, auch über die Feiertage. Säcke im Strassenbild sollen also der Vergangenheit angehören. Auf der anderen Seite werden Wege gezwungenermassen länger, weil der Kehricht nicht mehr direkt vors Haus gestellt werden kann. Gerade für ältere Leute, die nicht mehr gut zu Fuss sind, bedeutet das erheblichen Mehraufwand. Etwa 40 bis 50 Haushaltungen – so die Idee des ZAB – sollen sich einen Unterflurbehälter teilen.



Gemeinden haben Finanzierung kritisiert

Das planerische Vorgehen ist in allen Verbandsgemeinden ähnlich, aber ungleich kompliziert. Überall werden Grobkonzepte erarbeitet. «Die Gemeinde Uzwil benötigt über 100 solcher Behälter», sagt Verwaltungsleiter Thomas Stricker. Beim Vorhaben handelt es sich um «eine saubere Sache», die aber ihren Preis hat. Im ursprünglichen Konzept des ZAB sei der Gemeinderat davon ausgegangen, dass der Gemeinde für gut 100 Behälter Restkosten von rund 500 000 Franken verbleiben. Hinzu gekommen wären interne Kosten wie der Personalaufwand für dieses Projekt. «Auf Intervention verschiedener Gemeinden, unter ihnen Uzwil, hat das Finanzierungsmodell gewechselt», betont Stricker. Die Erfahrungen liessen vermuten, dass die Kosten für die Unterflurbehälter – Tiefbau, einfache Umgebungsanpassung und Behälter selbst – durch die Entschädigung des ZAB gedeckt werden. So zahlt der Zweckverband 6000 Franken pro Unterflurbehälter.

«Bei der Gemeinde verbleiben die internen Kosten, das heisst der Personalaufwand fürs Projekt», erläutert Stricker: «Entsprechend sind im Budget keine Kosten für die Unterflurbehälter vorgesehen.» Ursprünglich sah der ZAB seine Mitfinanzierung vor, wenn die Gemeinden das Projekt bis 2018 umsetzen. Im Rahmen der neuen Finanzierungslösung wurde auch dieser Rahmen ausgeweitet. Der Endzeitpunkt ist nun aufs Jahr 2026 festgesetzt worden.



Bauverwaltung benötigt mehr Ressourcen

In der Gemeinde Uzwil geht es mit der Umsetzung nur zögerlich voran. UFB befinden sich bei Neubauten. Zum Beispiel im Nelkenpark, im Taaholz, an der Wattstrasse, an der Schmiedstrasse bei der Casa Solaris und im Vogelsberg im Zuge der Erschliessung des Areals Gahler. Den Grund für das schleppende Vorgehen erkennt Thomas Stricker nicht bei den Finanzen, sondern in personellen Ressourcen, die nötig seien, um die Umsetzung der Unterflurbehälter anzugehen. Die Bauverwaltung sehe sich mit verschiedenen Aufgaben und zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Stricker erwähnt die Ortsplanungsrevision und die Erarbeitung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (Öreb), ein offizielles Informationssystem für die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen. Hinzu kämen Neubauten und Arealentwicklungen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, soll, wie im Budget 2019 vermerkt, ein neuer Projektleiter eingesetzt werden. Nach Schaffung der erforderlichen Ressourcen soll 2020 mit der flächigen Umsetzung der UFB begonnen werden.

In Oberuzwil sieht das Konzept an 49 Standorten einen Unterflurbehälter vor. Auch Gemeindepräsident Cornel Egger erwähnt den grossen administrativen Aufwand. Die Gemeinde hat sich für vollversenkte UFB entschieden. Der Gemeindepräsident rechnet mit Nettokosten von rund 300 000 Franken. Die Einführung im Gemeindegebiet werde laufend umgesetzt. UFB wurden auch bei der Sammelstelle an der Gewerbestrasse installiert. Dort stehen Behälter für Glas, Alu, Altöl, Textilien sowie Kehricht zur Verfügung.



Anspruchsvoll und zeitintensiv

Auch in vergleichbaren Gemeinden erweist sich die Realisierung des UFB-Projekts als anspruchsvoll und zeitintensiv. Da die Stadt Gossau nicht über die personellen Ressourcen verfügte, hat ein pensionierter ehemaliger Leiter der Stadtwerke auf Mandatsbasis die Projektleitung übernommen. In Wil haben Stadtparlamentarier eine Interpellation eingereicht. Darin haben sie die Stadtregierung angefragt, weshalb sich Wil bei den Unterflurbehältern derart zurückhalte und bis wann das Konzept endlich umgesetzt werde.