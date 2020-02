Günstiger in die Kita: Stadt Wil möchte Familien stärker entlasten Der Wiler Stadtrat will die Tarife für Kinderbetreuung senken. Auch Kantonsbeiträge sollen dabei helfen.

Eltern sollen ihre Kinder künftig günstiger in die Kita schicken können. Bild: Dominik Wunderli

Positive Nachrichten aus dem Wiler Rathaus für alle Eltern: Die Stadt Wil möchte die Tarife für ausserfamiliäre Betreuung senken. Das schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Interpellation von CVP-Stadtparlamentarierin Brigitte Gübeli. Sie hatte sich darin erkundigt, ob die Kosten für vorschulische und schulische Tagesbetreuung in Wil reduziert werden könnten. Dies unter anderem vor dem Hintergrund, dass der Kanton St.Gallen ab 2021 den Gemeinden jährlich fünf Millionen Franken zur Förderung solcher Angebote ausschüttet.

Der Stadtrat hält fest, dass Wil die Anforderungen für Beiträge des Kantons erfülle und solche erstmals im Herbst dieses Jahres beantragen werde. «Wie hoch der Beitrag sein wird, ist noch nicht bekannt.» Was fest steht, ist dass die Beiträge des Kantons den Eltern zugute kommen sollen – und zwar vollumfänglich. Indem die Kosten sinken, erwartet der Stadtrat auch eine positive Auswirkung auf die Nachfrage und den Auslastungsgrad der Angebote.

Nicht nur Gutverdienende nutzen das Angebot

Aktuell nutzen rund 200 Kinder das schulergänzende Betreuungsangebot der Tagesstrukturen der Stadt. Die Befürchtung von Brigitte Gübeli, dass dieses vor allem von einkommensstarken Familien wahrgenommen wird, bestätigt sich in der Gesamtbetrachtung nicht.

Zwar ist die höchste Tarifstufe sowohl bei den städtischen Tagesstrukturen als auch Kitas, mit denen die Stadt einen Leistungsauftrag abgeschlossen hat, prozentual am stärksten belegt. Doch dasselb gilt auch für Wenigverdiener mit einem steuerbaren Einkommen unter 44'000 Franken pro Jahr. Letztere profitieren zudem von Vergünstigungen. Ein Mittagessen mit Betreuung kostet für sie bei den Tagesstrukturen der Stadt Wil 2,50 Franken, Eltern der höchsten Einkommensklasse zahlen dafür 17,20 Franken.

«Die Anbieter von ausserfamiliärer Betreuung und die Stadt Wil sind sich einig, dass die aktuell geltenden Tarife für viele Familien hoch bis sehr hoch sind», schreibt der Stadtrat. Deshalb solle das heutige Subventionsmodell bei den Kindertagesstätten und beim Verein Tagesfamilien überprüft werden – mit dem Ziel, günstigere Tarife anbieten zu können, wie der Stadtrat andeutet. Dabei stellt der Stadtrat auch in Aussicht zu prüfen, ob nebst den erwarteten Kantonsbeiträgen zusätzliche Mittel der Stadt dafür aufgewendet werden sollen. In welcher Höhe sich die Stadt Wil allenfalls an Massnahmen zur Kostensenkung der Kita- und Tagesstrukturbeiträge beteiligen könnte, lässt der Stadtrat vorerst offen.

Ausbau zu einer Tagesschule

Der Stadtrat wagt in seiner Antwort auf den Vorstoss auch einen Ausblick auf die künftige Entwicklung familienergänzender Tagesstrukturen. Diese soll jedoch erst im Nachgang zum Projekt Schule 2020 vertieft angegangen werden. Im Zentrum steht das Bestreben, das bestehende zu einem Tagesschulangebot auszubauen. Ausserdem sollen in Wil bezogen auf die familienergänzende Kinderbetreuung ausreichend bezahlbare Betreuungsplätze vorhanden sein. Die Maximaltarife sollen dabei so ausgestaltet sein, dass die Anbieter ihre Betriebskosten für ein qualitativ gutes Angebot decken können. «Gleichzeitig sollen die Elterntarife gesenkt werden», betont der Stadtrat ein weiteres Mal.