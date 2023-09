GRUNDSTEINLEGUNG Der Güllekasten wurde beseitigt, nun kann der Grundstein gelegt werden – das Gemeindehaus in Oberuzwil nimmt weiter Form an Auf den Spatenstich im Frühling dieses Jahres folgt beim neuen Anbau des Gemeindehauses in Oberuzwil nun die Grundsteinlegung. Damit ist der Startschuss der eigentlichen Bauarbeiten offiziell gefallen.

Die Lernenden werden im gesamten Prozess des neuen Anbaus aktiv miteinbezogen – und hatten deshalb auch die Aufgabe, den Grundstein selbst einzubetonieren. Bild: zvg

Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen folgte im Rahmen der Bauarbeiten zum neuen Anbau des Gemeindehauses in Oberuzwil der nächste Programmpunkt: Die Grundsteinlegung. Und wie bereits im vergangenen Frühling beim Spatenstich waren auch am vergangenen Montagnachmittag erneut die Lernenden der Verwaltung aktiv daran beteiligt.

Bauarbeiten sollen rund eineinhalb Jahre dauern

«Die Grundsteinlegung heute ist in erster Linie ein Akt des Beginnens», sagt Cornel Egger, Gemeindepräsident von Oberuzwil. Weiter erzählt er: «Schon die Völker des Altertums pflegten den Brauch der Grundsteinlegung um die Bösen Geister zu vertreiben.» Hier in Oberuzwil versuche man aber, die Tradition in eine positive Richtung zu lenken. Der Bau solle schliesslich gelingen und lange stehen bleiben, fügt er an.

Lange bestehen soll auch der Grundstein, welchen die vier Lernenden der Verwaltung im Anschluss an Eggers Ansprache in die Wand des zukünftigen Treppenhauses einbetonierten. Trotz anfänglich leichter Schieflage des Steines durfte dabei auch das Witzeln über einen möglichen Lehrstellenwechsel von der Verwaltung in Richtung Bauwesen nicht fehlen.

Im neuen Anbau wird der Grundstein zukünftig im Treppenhaus zu finden sein. Bild: zvg

Der Abschluss der Bauarbeiten ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Der bisherige Bauverlauf lasse daran keinen Zweifel aufkommen, sagt der Gemeindepräsident. Bezüglich des Bauverlaufes ergänzt Egger lachend: «Den einzigen kleinen Zwischenfall gab es beim Aushub. Da ist auf dem Baugelände ein alter Güllekasten zu Tage gekommen.» Dieser hätte aber problemlos beseitigt werden können.

Mit Blick auf die nun offiziell gestarteten Bauarbeiten sagt Cornel Egger, dass er sich auf die kommenden Monate freue. Ein Neubau oder neuer Anbau wie im Falle von Oberuzwil sei immer auch etwas sehr Spannendes und Schönes. «Vor allem hat man immer etwas, worauf man sich freuen kann.»