Grosszügige Spende des Lions Club Wil ermöglicht Begegnungscafé im Caritas-Markt

Ab Mitte Februar befindet sich der Caritas-Markt an der Lerchenfeldstrasse 4 in Wil, in den Räumen des ehemaligen Sportkeller. Mit einem Tag der offenen Tür, zu dem auch die Nachbarschaft und Interessierte eingeladen sind, werden der neue Markt und das «CafiTass» am 28. Februar eingeweiht.