«Grosses Haus» für 3,15 Millionen Franken zum Kauf geboten Das «Grosse Haus» in Oberbüren war auf der Internetseite eines regionalen Immobilienmaklers kurzzeitig zum Verkauf ausgeschrieben. Bitterernst war es den Besitzern damit aber nie.

Stand kurzzeitig zum Verkauf: Die herrschaftliche Liegenschaft «Grosses Haus» im Zentrum von Oberbüren. (Bild: Daniel Poensgen)

«Wir hatten uns in dieses Haus verliebt.» Wann immer Lukas und Margret Willen nach der Motivation zum Kauf des herrschaftlichen Gebäudes zwischen der Oberbürer Kirche und der Bäckerei Dörig gefragt wurden, reichte dieser eine Satz zur Begründung aus. Zumal eben diese Liebe zur historischen Bausubstanz, zur Geschichte des repräsentativen Gebäudes im Dorfzentrum in jedem Renovationsdetail ersichtlich ist. Schritt für Schritt haben die Willens das 1807 auf den Grundmauern des ehemaligen Schlosses erbaute Objekt in den vergangenen elf Jahren dem ursprünglichen Erscheinungsbild nähergebracht. Mit Herzblut, Initiative, in unzähligen Denk- und Arbeitsstunden sowie mit grossem finanziellem Aufwand. Abgeschlossen ist die Gesamtsanierung noch nicht.

385 Quadratmeter Wohnfläche

Umso mehr erstaunte, dass die Liegenschaft Im Dorf 4 plötzlich zum Verkauf ausgeschrieben war. 3,15 Millionen Franken sollte das «Herrschaftliche Landhaus mit klassizistischem Flair» laut Objektbeschrieb des Immobilienmaklers kosten. Dafür gibt es auf einer Wohnfläche von 385 Quadratmetern 16 Zimmer. Hinzu kommen zwei Naturweinkeller, zwei Garagen und ein Garten samt Werkstatt.

Das Ende der grossen Liebe zwischen dem «Grossen Haus» und dem Ehepaar aus Zürich? Mitnichten, macht Margret Willen klar. Und lachend ergänzt sie: «Wir wollen ja eigentlich gar nicht verkaufen.» Die Initiative dazu, das Objekt auszuschreiben sei von der Immobilienfirma ausgegangen. «Es wurde uns eine Schätzung der Liegenschaft offeriert.» Dass diese schliesslich als Verkaufsobjekt auf der Website der Maklerfirma auftauchte, sei die Konsequenz daraus gewesen. Eine Möglichkeit die Nachfrage zu eruieren.

Gedanken für die Zukunft des Gebäudes

Und hat sich nun ein solventer Interessent gemeldet? Für ernsthafte Verhandlungen müsste sehr vieles stimmen, räumt Margaret Willen ein, verhehlt aber nicht, dass man sich, sollte dieser Fall dereinst eintreffen, einen Verkauf zumindest überlegen würde. «So, wie sich viele Eigentümer von historischen Objekten mit der langfristigen Zukunft ihrer baulichen Schätze auseinandersetzten. Insbesondere dann, wenn es keine nächste Generation gibt oder diese nicht Willens beziehungsweise in der Lage ist, das elterliche Erbe weiter zu unterhalten.»

Margret Willens wäre es allerdings lieb, wenn das perfekte Angebot erst in etwa zehn Jahren ins Haus flattern würde. Denn von historischen Objekten, vom Bauen oder eben Restaurieren haben die gelernte Krankenschwester und der ausgebildete Möbelschreiner noch lange nicht genug. Im Gegenteil: «Bei einem Verkauf würden wir uns wohl mit dem Erwerb eines alternativen Objekts befassen und einfach nochmals von vorn beginnen», sagt Margret Willen.

Verkaufsanzeige gelöscht

Nicht zuletzt deshalb ist das «Grosse Haus» seit gestern nicht mehr auf dem Maklerportal publiziert, das Dossier in der Schublade verschwunden. So bleibt denn Im Dorf 4 letztlich alles beim Alten. Oder gerade nicht. Vieles wurde zwar seit dem Einzug der Willens Ende 2008 renoviert und restauriert. Ähnlich vieles wartet jedoch noch darauf, wieder im Glanz der alten Zeit zu erstrahlen.