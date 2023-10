GROSSANLASS Trotz Baustelle wohl über 20’000 Leute an zwei Tagen: Uzwil traf sich auch dieses Jahr am Herbstmarkt Die Grossbaustelle im Dorfzentrum von Uzwil war nur begrenzt ein Hindernis: Dank schönem Spätsommerwetter wurde der Herbstmarkt am Freitag und Samstag einmal mehr zu einem einzigen grossen Treffpunkt. Stimmen und Impressionen.

Grossandrang an zwei Tagen am Uzwiler Herbstmarkt. Bild: Matthias Zindel

Der Herbstmarkt Uzwil ist eine Pflichtveranstaltung für alle Uzwilerinnen und Uzwiler, für Vereine, Unternehmen und Politiker aus der Region. Rund 90 Ausstellende machten am Freitag und Samstag Werbung in eigener Sache. Wie jedes Jahr waren viele bekannte und weniger bekannte Gesichter zu sehen. So nutzten Politiker die Veranstaltung hinsichtlich der Wahlen vom 22. Oktober. Grossandrang herrschte am Samstagmittag, als vom FC St.Gallen Verteidiger Issac Schmidt und Goalie Lawrence Ati Zgi zur Autogrammstunde erschienen. Immer wieder waren die bekannten Zigi-Rufe aus der Warteschlange zu hören.

Trotz der Grossbaustelle konnten die vielen Besucher problemlos durch den Markt schlendern. Die Zentrumskreuzung und der Unterführungstunnel waren beide frei. Am Donnerstag hatten Bauarbeiter die meisten Gräben mit Kies zugeschüttet. Nur ein kleiner Teil vor dem Mühlehof war durch die Baustelle blockiert.

Mehr Bier ausgeschenkt

Die Tunnelbar konnte wie jedes Jahr betrieben werden. Nach der Partynacht am Freitag sagte Sandro Metzger, für die Festbeizen verantwortlich: «Laut ersten Schätzungen wurde dank den warmen Temperaturen überdurchschnittlich viel Bier ausgeschenkt.» Das bestätigten die verschiedenen Vereine, die mit einer Bar vertreten waren.

11 Bilder 11 Bilder Herbstmarkt Uzwil 2023. Bild: Matthias Zindel

Wie schon letztes Jahr waren die Stände nicht nur an der Bahnhofsstrasse, sondern auch an der Lindenstrasse verteilt. Der Platz für Aussteller und für das Kinderparadies wurde damit vergrössert. Das Angebot im Kinderparadies am Lindenring wurde heuer von der Chile-Lounge organisiert, welche von den Uzwiler Kirchen organisiert wurde. «Die Angebote für Kinder und Jugendliche waren stark frequentiert», sagte Beat Künzle, welcher das Kinderparadies organisierte.

Alles in allem dürften einmal mehr weit über 20’000 Personen den zweitägigen Anlass besucht haben. Zwischenfälle gab es laut Angaben der Organisatoren keine.

Sonderpreis für «brückenschlagende Events»

Zum Herbstmarkt gehört jeweils auch die Sportlerehrung am Freitagabend. Der Sonderpreis für aussergewöhnliche Leistungen wurde an Events vergeben, die es schafften, Brücken zwischen Generationen und Vereinen zu schlagen und gleichzeitig Sport, Spass an Bewegung und Geselligkeit fördern. Einerseits gewann das «Beach Battle», welches 2016 in Uzwil erstmals stattfand. Dabei werden verschiedene Sportarten,wie Fussball, Handball, Volleyball und Völkerball im Sand gespielt. Andererseits gewann «Oberuzwil bewegt», bei welchem im ganzen Mai in den Gemeinden Uzwil und Oberuzwil Bewegungsminuten gesammelt wurden. Der Event wurde vergangenes Jahr am Herbstmarkt mit einem Tanz vor dem Gemeindehaus eingeleitet. Die beiden Gemeinden haben schweizweit am zweitmeisten Punkte gesammelt.

Ausserdem wurde an der Sportlerehrung diverse Vereine geehrt. Der erste Platz ging an das Geräteturnen Uzwil. Jasmin Niedermann, Lyn Wirth und Tabea Keller hatten bei den Schweizer Meisterschaften Gold geholt. Auf dem zweiten Platz schaffte es Ursi Hegner, die es mit ihrem Curlingteam an der WM in Kanada auf den zweiten Platz geschafft hatte. Dritter wurde Andrin Huber, der im Zehnkampf an der U20-EM in Jerusalem die Bronzemedaille gewonnen hatte.