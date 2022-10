GROSSANLASS Besuchende waren gleichmässiger verteilt: Was die Organisatorin des Uzwiler Herbstmarktes zur neuen Linienführung sagt Erstmals überhaupt gehörte auch die Lindenstrasse zum Uzwiler Herbstmarkt. Dieser wurde am Freitag und Samstag durchgeführt. Die Besucher goutierten die Neuerung. Ein Blick zu den rund 150 Ständen und Ausstellern.

Erstmals ist der Herbstmarkt auch auf dem Abschnitt der Lindenstrasse vom Mühlehof bis zum Gemeindehaus durchgeführt worden. Bild: Josef Bischof

Ganz entscheidend für den Erfolg des Uzwiler Herbstmarktes sei das Wetter, sagte Jrène Chiavi, Präsidentin des Geschäftszentrums Uzwil (GZU). An der 42. Auflage des vom GZU initiierten und durchgeführten Marktes war das Wetter am Freitag zwar kühl, aber im Gegensatz zu den Vortagen trocken. Am Samstag hielt sich der Regen eine Zeit lang zurück, so dass Jrène Chiavi rückblickend feststellte: «Wir hatten richtiges Wetterglück.»

Jrène Chiavi, Präsidentin des organisierenden Geschäftszentrums Uzwil (GZU). Bild: Josef Bischof

Zum Erfolg dürfte auch die neue Linienführung des Markts beigetragen haben. Das Teilstück auf der Bahnhofstrasse vom Mühlehof bis zum Parkplatz von Benninger Guss ist zugunsten der Lindenstrasse vom Mühlehof bis zum Gemeindehaus aufgegeben worden. Die Marktbesucher schienen deswegen nicht irritiert zu sein, im Gegenteil. Jrène Chiavi sagte:

«Wir sind überrascht, wie die neue Linienführung ankam. Es ist die beste Neuerung, die je gemacht worden ist.»

Es sei gelungen, die Besucherinnen und Besucher gleichmässig auf die beiden Streckenabschnitte zu verteilen. Der untere Abschnitt der Bahnhofstrasse sei jeweils weniger frequentiert worden. Jetzt sei auch das neue Zentrum mit Gemeindehaus und Migros einbezogen.

Karikaturist Leonardo vor der Galerie am Gleis an der Arbeit. Bild: Josef Bischof

Erstmals ein ökumenischer Auftritt

Treffpunkte waren, wie gewohnt, die sieben Festbeizen. Vor allem am Freitagabend herrschte bei Vollbesetzung eine aufgeräumte Stimmung. Die Chile Lounge ist erstmals von der evangelisch-methodistischen, der evangelischen und der katholischen Kirche gemeinsam geführt worden. Lobend hoben die Verantwortlichen den Betrieb der Jugendvereine in ihrer Umgebung hervor. Das Angebot der Beiz sei dagegen nicht über Gebühr beansprucht worden.

Beim Schachclub Uzwil war Ausdauer gefragt. Bild: Josef Bischof

Grosses Informationsangebot

Mit 150 Ausstellern und Ständen und den Festbeizen war das Angebot auch dieses Jahr breit gefächert. Wiederum gab es viele Institutionen und Vereine, welche über ihre Arbeit und Ziele informierten. Die Gemeinde Uzwil hat auf Möglichkeiten aufmerksam gemacht, wie der Klimawandel beeinflusst werden kann. Bei den Technischen Betrieben ging es um die Bedeutung von sauberem Trinkwasser. Über Fragen des Umweltschutzes und Energiesparens informierte auch die Energieagentur St.Gallen.

Bei der Freizeitwerkstatt durfte selber Hand angelegt werden. Bild: Josef Bischof

Für sich und ihre Ideale warben der Verein für Kulturgut und der Natur- und Vogelschutzverein. Beim Schachclub konnte man sein Können gleich vor Ort demonstrieren. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil, Polybau Uzwil und das Chinderhus Rägeboge informierten über ihre Angebote. Wiederum vertreten waren die Parteien Die Mitte, FDP, SP, und SVP, sowie erstmals auch die Grünen Wil-Land. Die Freizeitwerkstatt Uzwil leitete Bastler zur Fertigung eines Geschenkartikels an. Die Galerie am Gleis liess den Karikaturisten Leonardo Porträtzeichnungen anfertigen. Die Jugendmusik Uzwil, die Musikgesellschaft Uzwil-Henau und der Jodelclub Uzwil haben den Markt mit Auftritten bereichert.

Ebenfalls Teil des Herbstmarktes war die Uzwiler Sportlerehrung, die wie gewohnt am Freitagabend über die Bühne ging.