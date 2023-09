Grossanlass Deutlich mehr Anfragen betreffend Durchführung: So tangiert die Grossbaustelle in Uzwil den Herbstmarkt Rund 20'000 Menschen machen den Uzwiler Herbstmarkt Jahr für Jahr zu einer Grossveranstaltung. In gut zwei Wochen ist es wieder so weit. Doch dieses Jahr zieht sich eine Baustelle durchs Ortszentrum. Was das mit dem Markt macht.

Noch versperren etliche Baugefährte die Bahnhofsstrasse, in knapp zwei Wochen tummeln sich hier mehrere tausend Besucherinnen und Besucher. Bild: Nina Steiner

Der Herbstmarkt ist eine der grössten Veranstaltungen in der Region Wil. Immer zu Beginn der Herbstferien ist Uzwil während zwei Tagen im Ausnahmezustand und die Schüler geniessen am Freitagnachmittag frei. Total rund 20'000 Personen pilgern am Freitag und Samstag an den Herbstmarkt.

Wer dieser Tage durch Uzwil läuft, der stellt sich aber die Frage: Kann der Herbstmarkt Ende Monat überhaupt stattfinden? Denn die eine Hälfte der Bahnhofstrasse ist wegen einer Grossbaustelle nicht befahrbar. Auf der anderen, frisch geteerten Seite müssen vorbeifahrende Autos immer wieder einem Bagger ausweichen. Steinhaufen, Schuttcontainer und zahlreiche Absperrungsschilder komplettieren die Grossbaustelle.

Tunnel frei, Strasse teilweise

Und dennoch soll am 29. und 30. September genau dort der alljährliche Herbstmarkt stattfinden. «Der Anlass kann durchgeführt werden», sagt Matthias Zindel, Kommunikationsverantwortlicher des Herbstmarktes. Dies insbesondere dank monatelanger Zusammenarbeit zwischen Marktchef Sven Eberhard und den Verantwortlichen von Gemeinde und Kanton. «Eine Absage stand nie zur Debatte», sagt Zindel. Die Arbeiten würden sich im Zeitplan befinden. Dieser sieht vor, dass bis zum Herbstmarkt sowohl der Tunnel am oberen Ende der Bahnhofstrasse als auch die Kreuzung bei der Ampel freigeräumt sind.

Dennoch: Ganz ohne Kompromisse wird es nicht gehen. Zindel sagt: «Komplett fertig betoniert wird die Strasse nicht sein.» Zwischen dem Tunnel und dem Mühlehof könnten die Stände daher nur auf der einen Strassenseite aufgestellt werden. Ausserdem müssten die Besuchenden beim Schlendern durch den Markt durchaus mal einen Kiesabschnitt überqueren. Auch mit spontanen Verschiebungen der Baustelle müsse gerechnet werden.

Vom Tunnel bis zum Einkaufszentrum Mühlehof (zweites Gebäude von rechts) wird die Strasse nur zur Hälfte genutzt werden können. Bild: Nina Steiner

Gleich viele Aussteller erwartet

Die anhaltenden Bauarbeiten hätten in den letzten Wochen zu deutlich mehr Anfragen bezüglich der Durchführung des Herbstmarktes geführt, sagt Zindel. Man rechne aber trotzdem mit etwa gleich hohen Besucherzahlen wie im letzten Jahr. Er ergänzt schmunzelnd: «Ich glaube kaum, dass jemand nur wegen der Baustelle zu Hause bleibt.»

Auch seien etwa gleich viele Aussteller angemeldet, wie in den letzten Jahren – rund 85. Etwa 100 wären das Ziel. Die Differenz ist aber nicht in der Baustelle begründet. Zindel sagt: «Es ist immer schwieriger geworden, das lokale Gewerbe für den Markt zu motivieren.»

Nebst der ausserordentlichen Veränderungen aufgrund der Baustelle sei nur die Vergrösserung des Kinderparadieses neu dieses Jahr, sagt Zindel. Beim Lindenring hätten die jungen Besucherinnen und Besucher unter anderem die Möglichkeit, Schlangenbrot zu rösten oder Karussell zu fahren. Grössere Achterbahnen, wie früher auf dem Benninger-Parkplatz, sind für den Moment aus Platzgründen kein Thema.