Grossanlässe Nach den Absagen folgen die Zusagen: In Wil wird wieder gefeiert und gerockt Rock am Weier, J&B-Fest, Hofchilbi und Summergartä bringen Musik und Partystimmung in die Stadt. Es sind nicht die einzigen grösseren Anlässe der kommenden Monate in Wil. Auch die Weinstrasse und die Gewerbestrasse stehen wieder im Veranstaltungskalender.

Es ist wieder möglich, das Beisammensein und das Feiern – und zwar nicht nur draussen, auch drinnen. Deshalb werden in der Stadt Wil Festivitäten geplant. Anlässe, die bislang während der Sommermonate stattgefunden haben, finden wieder statt. Nach den vielen Absagen in den vergangenen zwei Jahren folgen nun die Zusagen, Veranstaltungen durchzuführen.

Weinliebhaber müssen sich nun nicht mehr gedulden, die dritte Wiler Weinstrasse findet am 20. Mai 2022 statt. Bild: PD

«Weinfreunde und Weinmacher begegnen sich wieder in Wil», das schreiben die Veranstalter der dritten Wiler Weinstrasse. Denn am kommenden Freitag, 20. Mai, kann in der Wiler Altstadt die Vielfalt des Weinanbaus unterschiedlicher Ländern kennengelernt und probiert werden.

Im Jahr 2016 feierte die Wiler Weinstrasse ihre Premiere. Bei prächtigem Frühsommerwetter schlenderten damals viele Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber durch die Wiler Altstadt. 2018 wurde die Degustation ein weiteres Mal von einem Team aus Wiler Weinliebhabern organisiert.

Nun startet die dritte Ausgabe der «Wiler Weinstrasse». Rund 200 Weiss-, Rot- und Schaumweine aus der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien, Italien, Frankreich und Spanien stehen zur Verkostung bereit. Rund fünfzig Weinproduzenten sind vor Ort und informieren detailliert über ihre Produkte.

Der Event unter freiem Himmel wird durch acht Masterclass-Referate von namhaften Weinexperten ergänzt. Diese Anlässe sind stark nachgefragt, sodass nur noch eine beschränkte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht.

Die Veranstaltung findet in der Altstadt Wil am Freitag, 20. Mai, von 15 Uhr bis 21 Uhr, statt. Weitere Infos zur Weinstrasse unter www.wiler-weinstrasse.ch.

Auf das Toggenburger Verbandsschwingfest Ende April, folgt nun das Kantonale Ende Mai in Wil. Der Schlussgang könnte dabei, wie in Magdenau, wieder Werner Schlegel (oben) gegen Marcel Räbsamen heissen. Bild: Beat Lanzendorfer

Auch sportliche Grossanlässe werden in Wil durchgeführt, wie das Kantonalschwingfest. Dieses findet am Sonntag, 29. Mai, ab 8 Uhr, auf der Sportanlage Sonnenhof statt. Um 17 Uhr ist der Schlussgang terminiert, eine Stunde später ist Rangverkündigung.

Einen Tag zuvor wird aus rund 300 Nachwuchsschwinger aus etwa 25 verschiedenen Klubs aus dem St.Gallischen aber auch aus den Nachbarkantonen der Schwingerkönig erkoren.

Tickets für diesen Anlass sind erhältlich bei der Raiffeisenbank in Wil (nur Stehplätze), online (alle Steh- und Sitzplätze) oder an der Tageskasse. Informationen unter www.wil2022.ch.

Die Organisatoren vom Rock am Weier wollen nun ihr 20-Jahr-Jubiläum feiern. Bild: PD (12. Juni 2019)

Das letzte Rock-am-Weier-Openair fand im Juni 2019 statt. Allerdings nicht bis ganz am Ende. Das Festival musste vorzeitig beendet, das Gelände geräumt werden. Der Grund: Prognostizierte Sturmböen bis 100 km/h, Starkregen und Gewitter gefährdeten die Sicherheit der Besucher. Im 2020 hätte die 20. Ausgabe des Festivals über die Bühne gehen sollen. Im 2022 werde dies nun der Fall sein, sagt Marc Bislin, Medienverantwortlicher von Rock am Weier.

Das Datum steht und auch ein grosser Teil des Line-ups. Am Wiler Weier wird am Freitag/Samstag, 17./18. Juni wieder gerockt. Dabei sind Marc Amacher, Marius und die Jagdkapelle, Maltschik, Linard Bardill, Femi Luna, All to geht her, Messina, Cookie the Herbalist & Boomrush backup sowie Close-Down. Gemäss Marc Bislin werden noch weitere Acts am Rock am Weier auftreten. Wer das sein wird, das wird zur entsprechenden Zeit bekannt gegeben.

Beim Rock am Weier ist auch im 2022 der Eintritt frei. Weitere Infos unter www.rockamweier.ch.

Am diesjährigen J&B-Strassenfest auf dem Viehmarktplatz am Fuss der Wiler Altstadt wird wohl wieder tüchtig gefeiert werden. (Bilder: Christoph Heer) Bild: Christoph Heer (21. Juli 2019)

Mitte Juli steht, wie üblich vor der Pandemie, das J&B-Strassenfest auf dem Programm. Und wie auch in den Vorjahren sind dort DJ Pe-Be und DJ Mouse am Mischpult. Noch ist der Anlass als J&B-Strassenfest bezeichnet, obwohl das Lokal am Viehmarktplatz nun einen anderen Namen hat. Der Anlass war für viele Feiernde eine coole Party während der Sommerferien. Dieses Jahr findet das Strassenfest am Freitag/Samstag, 15./16, Juli, jeweils ab 20 Uhr statt.

Am letzten Samstag im Juli ist Hofchibli, so auch dieses Jahr. Bild: PD (29.07.2018)

Der letzte Samstag im Juli ist für die Hofchibli reserviert, so auch dieses Jahr. Gemäss Rico Kreis, OK-Präsident, findet die Hofchilbi am Samstag, 30. Juli, wieder statt. Wer heuer das Fass anstechen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Kreis sagt: «Wir sind in Planung.»

Das Sömmerifest findet nicht mehr statt. Aber es gibt einen Ersatz. Bilder: Christof Lampart (4. August 2019)

In den vergangenen Jahren fand während der Sommerzeit das Sömmerifest statt. Dieses kann nicht mehr durchgeführt werden, da das Gelände nicht mehr zur Verfügung steht. Deshalb ist ein neuer Event entstanden, der Summergartä. Michel Staubli vom Organisationsteam sagt: «Es ist aber kein Ersatz für das Sömmerifest, es ist ein neues Projekt.»

Der neue Event findet draussen im Garten und unter dem Dach der Heimstätte-Gärtnerei in Wil statt, Zufahrt ist via Kreuzackerstrasse. Die Pop-Up-Bar wird vom 3. bis 13. August ab 16 Uhr geöffnet sein. An einigen Tagen sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Am 5. August ist Silent-Disco, am 6. August spielt SöLectronica Day Dance, am 12. August heisst es Live im Gärta und am 13. August steht eine Partynacht auf dem Programm.

Hunderte Besucher schlendern bei der ersten Wiler Gewerbestrasse im Jahr 2019 durch die Bahnhofstrasse. Bild: Gianni Amstutz (1. September 2019)

Nach 18 Jahren präsentierte sich das Wiler Gewerbe 2019 erstmals wieder an einer Gewerbeausstellung mit dem Namen Gewerbestrasse. 90 Aussteller zeigten ihre Produkte, ihre Leistungen an einem Tag auf der Oberen Bahnhofstrasse. An kleinen Ständen, die von den Ausstellern mit wenig Aufwand eingerichtet werden konnten, machten Unternehmen aus der Stadt Werbung in eigener Sache.

Die Wiler Gewerbetreibenden laden nun zu einer zweiten Ausgabe am Samstag, 27. August 2022. Zwischen 10 und 17 Uhr präsentieren sich 90 Ausstellende den Interessierten. Zwei Gastrobetrieben sorgen für das kulinarische Wohl der Besucherinnen und Besucher. Weitere Informationen unter www.wiler-gewerbestrasse.ch