Grössere Wasserkammer auf dem Freudenberg Die Technischen Betriebe Uzwil erneuern das Reservoir Freudenberg. Dadurch verschiebt sich eine andere Sanierung.

Vom grossen Loch wird später kaum mehr etwas zu sehen sein. (Bild: PD)

Das Wasserreservoir Freudenberg wird zurzeit von den technischen Betrieben renoviert: Die ältesten drei Wasserkammern des Reservoirs wurden abgebrochen. «Die teils über 100 Jahre alten Kammern entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Dazu waren sie zu klein», erklärt Peter Storchenegger, Wasserwart bei den technischen Betrieben.



Eine neue, grössere Kammer ersetzt die alten Wasserkammern jetzt. Der Aushub für die neue Kammer ist erfolgt, nun beginnt der eigentliche Bau des Reservoirs. Mit der neuen Kammer, die voraussichtlich im Frühjahr 2019 fertig sein soll, erhöht sich die gesamte Kapazität des Reservoirs auf 2,425 Millionen Liter Wasser. Die Renovation soll rund 1,6 Millionen Franken kosten.



Wasserleitungssanierung verspätet sich



Da für Aushub und Rohbau einiges an Baustellenverkehr anfällt, verschieben die Technischen Betriebe die geplante Sanierung der Wasserleitungen in der Vogelsbergstrasse auf kommenden Frühling, wenn der Baustellenverkehr vorüber sei, heisst es in einer Mitteilung.



Durch Reservoire in die Haushalte



Damit das Wasser auch wirklich sprudelt, wenn zu Hause der Wasserhahn geöffnet wird, braucht es einiges: Die Wasserversorgung fördert sowohl Quell- als auch Grundwasser. Wenn es gefördert ist, gelangt es in die verschiedenen Reservoire. Allein am Vogelberg betreiben die technische Betriebe drei Stück. Diese Reservoire liegen höher als die Siedlung. Mit der Schwerkraft fliesst das Wasser dann durchs Leitungsnetz ins Haus. (gk/tob)