Grenzenlose Freude beim Public Viewing im Hof: Wiler feiern «ihre» Bundesrätin Auch wenn Karin Keller-Sutter als Bundesrätin die gesamte Schweiz vertreten wird, beim Public Viewing im Hof zu Wil war der Jubel der Bevölkerung über den Wahlsieg «ihrer Karin» riesig. Gianni Amstutz

Der Jubel nach der Verkündung der Wahl von Karin Keller-Sutter zur Bundesrätin. (Bild: Thomas Hary)

Um 9.53 richten sich die Blicke im Hof zu Wil gebannt auf die Bildschirme. Jegliche Gespräche verstummen, als verkündet wird, dass die Resultate des ersten Wahlgangs für den Sitz von Johann Schneider-Ammann bekannt gegeben werden. Eine Frau sendet ein Stossgebet gen oben, andere zücken ihr Smartphone, um den Moment festzuhalten.

«Gewählt ist mit 154 Stimmen Karin Keller-Sutter.» Als Nationalratspräsidentin Marina Carobbio um 9.54 Uhr verkündet, dass die Ostschweizer FDP-Kandidatin die Wahl in den Bundesrat geschafft hat, gibt es beim Public Viewing in Wil kein Halten mehr. Jubelrufe, Applaus, Leute, die sich in den Armen liegen, Standing Ovations: Die Reaktion über die Wahl steht einem Torjubel beim Fussball in nichts nach.

Viele der Anwesenden sprechen von «unserer Karin», die jetzt, kurz vor 10 Uhr, zu «unserer Bundesrätin» geworden ist. Und dieses Gefühl widerspiegelt sich an diesem Morgen im Hof immer wieder. «Es freut mich sehr, dass wir mit Karin Keller-Sutter die erste Wiler Bundesrätin haben», sagt Claudio Altwegg, Präsident der FDP Wil, bei der KKS vor mehr als 26 Jahren ihre politische Karriere startete. Im Vorfeld der Wahl hat Keller-Sutter zwar wiederholt betont, dass sie als Bundesrätin die Interessen der ganzen Schweiz vertreten werde und nicht etwa jene der Ostschweiz oder gar der Stadt Wil, doch das interessiert in diesem Moment keinen der rund 80 Gäste im Hof.

Der Stolz darüber, dass es «eine von uns» geschafft hat, überwiegt. KKS ist – so wird es an diesem Morgen deutlich – für viele Wiler mehr als bloss eine Politikerin, die man aus den Medien kennt. Man sieht sie in der Fussgängerzone, wenn sie ihre Einkäufe erledigt, am Bahnhof auf dem Weg nach Bern oder im Wald auf einem Spaziergang mit ihrem Hund Picasso. Genau diese Greifbarkeit für die Bevölkerung sei es, die eine eigene Vertretung in der Landesregierung für die Ostschweiz wichtig mache, sagte Karin Keller-Sutter während des Wahlkampfs.



So gross der Jubel nach Bekanntwerden des Resultats war, daran gezweifelt hatte beim Public Viewing niemand. Der Grund, warum man sich versammelt hatte, war von Beginn an klar: Die Feier der Wahl von KKS. Egal, wen man fragte, hiess es:

«Dieses Mal wird es reichen.»

Claudio Altwegg sprach bereits am frühen Morgen von einem historischen Tag. Allerdings sei es kein Tag, wie er nur einmal pro Jahrhundert vorkomme. Damit spielte er darauf an, dass die FDP Wil bereits vor acht Jahren einen solchen Anlass organisierte. Damals reichte es für die Wilerin bekanntlich nicht.

Historischer Moment für die Stadt Wil

Der Champagner wird vorsorglich bereits lange vor dem Auszählen der Stimmen verteilt. (Bild: Thomas Hary)

Doch die Vorzeichen hatten sich komplett verändert. War Karin Keller-Sutter 2010 noch Aussenseiterin, trat sie dieses Mal in der Rolle der Kronfavoritin an. Selbst ein Sieg erst im zweiten Wahlgang wäre eine veritable Überraschung gewesen. Diese ungebrochene Zuversicht zeigte sich nicht zuletzt darin, dass der Champagner bereits während des Auszählens der Stimmen gebracht wurde. Auch die Medienschaffenden gingen vorsorglich in Stellung, um Bilder von den Jubelnden einzufangen – und sollten nicht enttäuscht werden.



Es sei für Wil ein historischer Moment, wie Claudio Altwegg betonte. Bestätigt wurde dies auch vom anwesenden Stadtarchivar Werner Warth. Vor KKS habe es lediglich eine Wiler Bundesratskandidatur gegeben. Im 19. Jahrhundert nominierten ein paar Wiler kurzerhand einen Kollegen von ihnen als Bundesratskandidaten – jedoch ohne Erfolg, was Warth zur Aussage brachte:

«Die Wahl einer Wilerin in die Landesregierung ist etwas niemals Dagewesenes.»



Im Hof interessiert nur KKS

Bei der Wahl von Viola Amherd sind die Tische erst spärlich besetzt. (Bild: Thomas Hary)

Zwar galt es vor der Ersatzwahl für den Sitz von Johann Schneider-Amman noch den CVP-Sitz im Bundesrat neu zu besetzen, doch das schien niemanden wirklich zu interessieren. Nicht einmal Vertreter der Wiler CVP. Deren Fraktionspräsident im Stadtparlament, Christoph Gehrig, verabschiedete sich zwischenzeitlich ins Büro und kehrte erst zur Entscheidung über den FDP-Sitz zurück. «Wen die CVP wählt, interessiert mich heute nicht wirklich. Ich bin hier wegen des Heimspiels», sagte er. Parteigrenzen schienen an diesem Tag für einmal keine Rolle zu spielen. So spendierte Daniel Schönenberger, Präsident der SP Wil, den FDP-Vertretern die erste Flasche Champagner.