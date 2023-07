Grabruhe In Henau sollen künftig würdevolle Abschiedsfeiern ohne Strassenlärm möglich sein: Das sind die Friedhofspläne der katholischen Kirche Das Gemeinschaftsgrab im Friedhof Henau biegt auf die Zielgerade ein. Der Verwaltungsrat der katholischen Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil und der Gemeinderat sind sich in der beabsichtigten Lösung einig. Die Bürgerversammlung der Gemeinde wird im November über das Geschäft befinden.

Die katholische Kirche in Henau mit Friedhof. Bild: PD

Der Weg zum Gemeinschaftsgrab in Henau zieht sich hin. Bereits im November 2019 bewilligte die Bürgerversammlung der Gemeinde den Kredit für das Vorhaben am östlichen Ende des Friedhofs, als Abschluss des Areals. Anlässlich der Bürgerversammlung gab es keine Wortmeldungen zum Investitionskredit. Er passierte ohne Kritik. Sie kam später, in Form einer Petition. Sie forderte eine Begräbnisstätte näher bei der Kirche, auf dem Niveau der Kirche, damit sie auch für mobilitätseingeschränkte Personen gut erreichbar ist.

Der Gemeinderat reagierte darauf, indem er Landschaftsarchitekten mit Studien zu Alternativlösungen beauftragte. Eine schwang deutlich obenaus und wurde weiterbearbeitet. Sie sieht das Gemeinschaftsgrab unmittelbar beim Turm vor, am Böschungsfuss des Waldes, abgewandt vom Lärm der Felseggstrasse. Das Projekt fand die Zustimmung von Gemeinde und Kirche. Und dann tauchte eine alte Mauer im Wald oberhalb des Friedhofs auf. Sie erforderte erneut vertiefte Abklärungen.

Offene Fragen geklärt

Inzwischen ist klar: Die alte Mauer gehört nach der Denkmalpflege nicht zum Schutzumfang der Kirche, sie muss auch nicht erhalten werden. Gleichzeitig sollten aus statischen Gründen – so die Fachleute – möglichst keine Eingriffe an der alten Mauer im Wald vorgenommen werden. Ansonsten wären umfangreiche und kostenintensive Sicherungsmassnahmen erforderlich.

Das überarbeitete Vorprojekt mit Veränderungen. Visualisierung

Entsprechend wurde das neue Projekt nochmals überarbeitet. Ziel war, die Eingriffe in den Hang zu minimieren und sowohl die alte Mauer im Wald wie die bestehende Stützmauer entlang der Kirche unangetastet zu belassen. Die Lage der gerundeten Mauer des Gemeinschaftsgrabes wurde leicht hangabwärts verschoben und ihre Länge auf die ellipsenbogenförmige Ausrundung reduziert. Diese Modifikationen wirken sich laut der Gemeinde Uzwil stark entlastend auf die Kosten des Projektes aus.

Kirche und Gemeinde stimmen zu

Sowohl der Verwaltungsrat der katholischen Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil als auch der Gemeinderat haben der so überarbeiteten Lösung klar zugestimmt. Für sie entsteht mit der Lösung ein überzeugendes Gemeinschaftsgrab, barrierefrei für alle einfach zugänglich auf dem Geländeniveau der Kirche und nahe der Kirche. Das Gemeinschaftsgrab ist integriert in eine gerundete Mauer. Sie beherbergt Nischen und Vertiefungen, ist Ort der Trauer, der Blumen, der Kerzen und der Namensnennung, schreibt die Gemeinde in aktuellen Mitteilungsblatt.

Die Asche der Verstorbenen wird in der ellipsenförmigen Blumenwiese vor der Mauer in der Erde beigesetzt. Die von der Felseggstrasse abgewandte Lage am Böschungsfuss des Waldes lässt den Blick auf die Kirche frei und verspricht einen möglichst ruhigen Ort mit dem höchstmöglichen Schutz vor Strassenlärm, der so manche Beerdigung auf dem Henauer Friedhof empfindlich stört. Art und Lage des neuen Gemeinschaftsgrabes erhalten die Symmetrie des Friedhofes und lassen für spätere Anpassungen auf dem Friedhofareal in Richtung Osten alle Möglichkeiten offen.

Der Weg im Friedhofareal dem Waldrand entlang wird als angenehme Nebenwirkung weniger steil und einfacher begehbar und schliesslich erhält die Kirchgemeinde beim bestehenden Ritualplatz durch die Umgebung des neuen Gemeinschaftsgrabes mehr nutzbare Fläche. Das Kreuz, welches jetzt am Ort des neuen Gemeinschaftsgrabes steht, wird die Gemeinde im Rahmen der Bauarbeiten auf Wunsch der Kirche auf die Wiese beim Pfarrhaus, zwischen die Bäume, versetzen.

Nun ist die Bürgerschaft am Zug

Die Bürgerversammlung der Gemeinde wird im November darüber entscheiden, ob sie an ihrem Kreditbeschluss aus dem Jahr 2019 – und entsprechend auch an der damaligen Lösung – festhalten will oder ob sie für die neue Lösung einen neuen Kreditbeschluss fällen will. Wie genau das Abstimmungsprozedere sein wird, klärt die Gemeinde im Budgetprozess. (pd)