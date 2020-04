Gottesdienste im Wohnzimmer: Technische Betriebe Wil bringen die Kirche auf den Bildschirm Damit auch Gläubige ohne Internetzugang Gottesdienste verfolgen können, strahlen die Technischen Betriebe Wil neu zweimal tägliche einen solchen aus.

Dank Kameras kommt der Gottesdienst direkt ins eigene Wohnzimmer. Symbolbild: Marco Sieber

Seit das Coronavirus den Alltag bestimmt, fehlt vielen das eine oder andere aus ihrem regulären Alltag. Vor allem bei älteren Menschen wird dies auch der ausbleibende Gottesdienst sein. Doch hier wurde Abhilfe geschaffen.

Auf dem Infokanal der Technischen Betriebe Wil (TBW) wird nun zweimal täglich, um 10 Uhr und um 14 Uhr, der katholische Gottesdienst vom vergangenen Sonntag ausgestrahlt. Die Anregung dazu kam vom ehemaligen Stadtparlamentarier Ruedi Schär. Mit seiner Idee wandte er sich vor 14 Tagen an die katholische Kirche. Dort stiess er auch sogleich auf Resonanz: «Kurz vor meiner Anfrage hat die katholische Kirche die Möglichkeit geschaffen, den Gottesdienst im Internet zu verfolgen.»

Zusammenarbeit zwischen Kirche und TBW

Nun wollte Schär auch jenen einen Zugang zu den Gottesdiensten ermöglichen, die über keinen Computer oder Internetzugang verfügen. «Vor allem ältere Menschen besitzen eher einen Fernsehapparat als einen Computer», erklärt Schär.

Daraus folgte konsequent eine Anfrage bei den TBW. Stefan Huber, Leiter des Kommunikationsnetzes der TBW, erklärt: «Vom ehemaligen Lokalfernsehen TeleWil ist immer noch der Infokanal in Betrieb. Diesen nutzen wir für Werbung in eigener Sache und für Informationen an die Kunden, wie zum Beispiel allfällige Störungen.» Empfangen wird der Infokanal über das Kabelnetz der TBW.

Spezielles Angebot in spezieller Situation

Im jetzigen Ausnahmezustand macht die TBW eine Ausnahme und strahlt über ebendiesen Infokanal zweimal am Tag einen katholischen Gottesdienst aus. Huber schränkt jedoch ein: «Dieses Angebot gibt es nur aufgrund der speziellen Situation mit dem Coronavirus und ist für Menschen gedacht, die keinen anderen Zugang zu einem Stream haben.»

Das Angebot nach Corona weiter zu verfolgen, ist bis jetzt nicht geplant. Wenn keine Favoritenliste von Kanälen erstellt wurde, ist der Infokanal der TBW an vierter Stelle zu finden.