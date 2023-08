GOLD Er hat keine Zeit für Erholung: Mit 90 Jahren sprintet Othmar Sauter zum Weltmeistertitel im Orientierungslauf Der 90-jährige Münchwiler ist seit wenigen Tagen frisch gekrönter Senioren-Sprint-Weltmeister im OL – und das als Jüngster unter den Ältesten. In der Mitteldistanz im Wald doppelte er sogleich nach und holte sich die Bronzemedaille.

Zuerst Gold, dann Bronze – Othmar Sauter bringt zweimal Edelmetall aus der Slowakei nach Hause. Bild: zvg

Diese Woche trafen sich rund 2800 Läuferinnen und Läufer im Rahmen der Senioren-Weltmeisterschaften im Orientierungslauf im slowakischen Košice. Wie der Schweizerische OL-Verband Swiss Orienteering auf seiner Website schreibt, wurde die Schweiz dabei von 86 Teilnehmenden vertreten. Der 90-jährige Othmar Sauter aus Münchwilen ist einer davon.

Gegen zehn Mitstreiter durchgesetzt

Sauter startet diese Saison zum ersten Mal in der Kategorie der über 90-Jährigen und war an den Weltmeisterschaften in seiner Kategorie daher auch der jüngste Teilnehmer im Feld.

Mit dem Gewinn der Goldmedaille im Sprint erfüllte sich ein Lebenstraum des 90-Jährigen. Bild: zvg

Die WM begann am Samstag mit der Sprint-Qualifikation, gefolgt vom Sprint-Final am Sonntag. Nach 11,41 Minuten erfüllte sich Othmar Sauter seinen Lebenstraum: Mit 90 Jahren gewann er seinen ersten Weltmeistertitel. Den Lauf in der Altstadt von Kosice kommentierte der Münchwiler folgendermassen: «Ich bin immer vorne dabei gewesen und habe am Schluss einfach die Nerven behalten.» Sauter setzte sich dabei gegen zehn Mitstreiter durch. Unter anderem lief auch der frühere schwedische Mehrfach-Weltmeister Peo Bengtsson mit, erklärte Sauter stolz.

Rückstand wird immer etwas grösser

Im weiteren Verlauf der Woche fanden zudem die Mittel- und Langdistanz im Wald statt. Dafür mussten sich die Läuferinnen und Läufer ebenfalls qualifizieren. Gut gelaufen sei dieses Rennen am Dienstag nicht. «In meinem Alter sind Läufe im Gelände deutlich herausfordernder als jene in der Stadt», sagt Sauter. Aber immerhin habe es für den Final gereicht.

Anders sah es am Tag darauf aus: Der 90-jährige Routinier steigerte sich deutlich und beendete die Mitteldistanz auf dem dritten Platz. Die Freude, abermals aufs Treppchen steigen und neben der Gold- auch eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen zu dürfen, sei gross gewesen, sagt Sauter. Auf den Erstplatzierten Bengtsson aus Schweden verlor das Ehrenmitglied der OL Regio Wil 79 Sekunden, die Konkurrenz dahinter konnte er jedoch mit einem Vorsprung von rund 8 Minuten deutlich distanzieren.

Der letzte und längste Lauf der Meisterschaften verlief dann nicht mehr ganz wie geplant. Nach einem 20-minütigen Fehler nützten Sauter in der Langdistanz auch die Bestzeiten bei den letzten vier Posten nichts mehr. Er erreichte das Ziel als Fünfter. «Ich habe mir natürlich erhofft, den Medaillensatz noch vervollständigen zu können. Doch die langen Läufe waren noch nie wirklich meins.» Ohne den grossen Fehler zu Beginn hätte es für die Medaillen gereicht, ergänzt der Sprint-Weltmeister.

Immer mit dem Kopf bei der Sache

Auch wenn der Münchwiler heute als eingefleischter Orientierungsläufer daherkommt, in einer OL-begeisterten Familie sei er nicht aufgewachsen, erzählt der Senior. «In meinen Jugendjahren hatte ich diesen Sport gar nicht gekannt. Wir veranstalteten viel eher Velorennen.» Übrigens habe er damals schon bei den kürzeren Rennen viel besser abgeschnitten als bei den langen.

Dass er heute an der Weltspitze mitläuft und auch im hohen Alter noch so fit unterwegs ist, lasse sich ziemlich einfach erklären: «Ich habe immer Sport gemacht, aber meinen Körper dabei nie überfordert. Und natürlich immer gesund gegessen.» Als Training seien insbesondere die wöchentlich stattfindenden Orientierungsläufe im Rahmen der «Öpfel-Trophy» eine gute Gelegenheit.

Ausserdem: Für den Orientierungslauf brauche man zwar einen gesunden Körper, allerdings sei der Kopf genauso wichtig. «In meinem Alter ist so ein Lauf mindestens zur Hälfte auch eine Kopfsache.»

Etwa dreimal pro Jahr nimmt der 90-Jährige Routinier an Wettkämpfen im Ausland teil, die restliche Zeit ist er in den heimischen Wäldern unterwegs. Bild: zvg

Nichts mit Ferien

Vor der Rückreise in die Schweiz sitze man am letzten Abend gerne noch mit den Konkurrenten zusammen, sagt Sauter. «Wir plaudern bereits über unsere nächsten Läufe und Wettkämpfe.»

Auf die Frage, ob er nun eine OL-Pause einlege, antwortet der 90-Jährige: «Nein, ich habe gar keine Zeit für Erholung.» Frühestens im Oktober werde er vielleicht eine Woche Ferien am Gardasee machen. Lachend fügt Sauter dann aber hinzu: «Dort finden nämlich gleich mehrere Orientierungsläufe statt.»