Gleichstellung Motion zur Inklusion von Beeinträchtigten: SP-Stadtparlamentarierin sieht in Wil «grossen Handlungsbedarf» Stadtparlamentarierin Silvia Ammann will vom Wiler Stadtrat wissen, wie weit die Stadt auf dem Weg zur Chancengleichheit für Menschen mit Beeinträchtigungen ist. Potenzial für Verbesserungen sieht sie von der Barrierefreiheit von Veranstaltungen bis zu möglichen Arbeitsplätzen.

Auch bei Lichtsignalanlagen sieht Silvia Ammann in Wil Verbesserungspotenzial. Bild: Mareycke Frehner

Ein Ziel der laufenden Umbauarbeiten am Wiler Bahnhof ist die Barrierefreiheit. Seit einigen Wochen ist die Rampe zu den Gleisen 2 und 3 in der Ostunterführung benutzbar. Wer aber im Rollstuhl sitzt und auf dem Bahnhofplatz in einen Stadtbus einsteigen will, ist immer noch auf die Hilfe der Chauffeurin oder des Chauffeurs angewiesen.

Wie weit die Stadt Wil damit ist, gute Bedingungen für Menschen mit Beeinträchtigungen zu schaffen, will Stadtparlamentarierin Silvia Ammann (SP) vom Stadtrat wissen. Dazu hat sie, unterstützt von acht Mitunterzeichnenden, die Motion «Inklusionsstadt Wil» eingereicht.

Darin wird der Stadtrat dazu eingeladen, dem Parlament zu berichten, wie die Behindertenrechtskonvention der UNO in der Stadt Wil umgesetzt wird. Zudem soll der Stadtrat über zukünftige Massnahmen informieren. Eine mögliche Inspiration hat Silvia Ammann dem Stadtrat in der Fussnote des Motionstexts gleich mitgeliefert. Ein Link verweist auf die Website der Stadt Uster, in der auf einen parlamentarischen Vorstoss das vierjährige Projekt «Inklusionsstadt Uster» folgte.

Mehr Fachpersonen auf den Verwaltungen gefordert

Silvia Ammann, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Hintergrund der Motion ist, dass im Kanton St.Gallen derzeit das Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Beeinträchtigung überarbeitet wird. «Auch die Gemeinden werden in die Pflicht genommen werden», sagt Silvia Ammann, die in Wil in verschiedenen Bereichen «grossen Handlungsbedarf» sieht.

Zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, die für Menschen mit Rollstuhl oder Rollator oft kaum zugänglich seien. Bei Lichtsignalanlagen, die nicht vibrieren, wenn es grün wird, und so ein Hindernis für Blinde darstellen. Bei städtischen Dokumenten, die oft so verfasst seien, dass sie für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen nicht lesbar oder verständlich seien. Oder bei der Barrierefreiheit von Veranstaltungen.

Zudem gebe es in verschiedenen Bereichen der städtischen Verwaltung keine Ansprechpersonen, die sich mit den Bedürfnissen von Beeinträchtigten auskennen.

Ammann: Anteil der Angestellten mit Beeinträchtigung «sehr tief»

Handlungsbedarf sieht Silvia Ammann auch bei den Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung, beruflich tätig zu sein. In der Verwaltung der Stadt Wil sei der Anteil der Angestellten mit Beeinträchtigung «sehr tief». Das könne verschiedene Gründe haben. Oft fehle nur schon ein rollstuhlgängiger Lift.

Auf das Thema gebracht hätten sie auch Bekannte mit betroffenen Familienmitgliedern, sagt Silvia Ammann. Im Kontakt mit den Heimstätten Wil, wo Menschen mit psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen arbeiten, sei ihr ausserdem klar geworden, dass es für diese Menschen jenseits des geschützten Rahmens zu wenig Möglichkeiten gebe, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.