Gleichstellung Ein gutes Zeugnis für Wil am Tag des Weissen Stocks: «Stadt macht vieles richtig und geht auf Bedürfnisse blinder Menschen ein» Gerd Bingemann setzt sich seit Jahren für die Rechte sehbehinderter Menschen ein. Er selbst erblindete aufgrund einer Netzhauterkrankung. Anlässlich des Tags des weissen Stocks, einem Aktionstag für die Anliegen blinder Menschen, erzählt er von Hilfestellungen, die das Leben sehbehinderter erleichtern und Hürden, die noch immer existieren.

Der Wiler Gerd Bingemann setzt sich für Barriere-Freiheit ein. Bild: Mareycke Frehner

Wenn Gerd Bingemann durch die Stadt geht, ist er auf seinen Gehör- und Tastsinn angewiesen. Denn eine vererbte Netzhautkrankheit liess Bingemann erblinden. Seither macht er auf die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen aufmerksam und setzt sich für den Abbau von Hürden im Alltag ein. Am 15.Oktober, dem Tag des Weissen Stocks, wird dieses Anliegen jährlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.

Der Stadt Wil stellt er insgesamt ein gutes Zeugnis aus. «Klar, es wäre noch mehr möglich, aber Wil macht schon vieles richtig und geht auf die Bedürfnisse von blinden Menschen ein», sagt er. So habe es beispielsweise an den Bushaltestellen ein Aufmerksamkeitsfeld mit einem Relief am Boden. Dieses ist dort platziert, wo die Vordertüre der Busse zum Halten kommt. Das erleichtert Blinden das Einsteigen in den Bus sowie die Kommunikation mit der Fahrerin oder dem Fahrer, wenn etwa gefragt werden muss, ob es sich um den richtigen Bus handle.

Selbstständig abstimmen ist noch nicht möglich

Auch, was die Ausübung politischer Rechte angeht, sei Wil vorbildlich, sagt Bingemann. So seien die Abstimmungsunterlagen auch bei kommunalen Vorlagen als Audiodatei verfügbar. Autonom abstimmen kann Bingemann trotzdem nicht. Denn die eigentlichen Wahl- beziehungsweise Abstimmungszettel sind nicht für Sehbehinderte konzipiert.

Derzeit arbeitet der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen an einer Schablone, die es Blinden erlaubt, ohne Unterstützung ihr Grundrecht der politischen Partizipation wahrzunehmen. Bingemann hofft, dass sich die Stadt Wil möglichst früh darum bemüht, diese Lösung einzusetzen. «Da könnte Wil als Pionierin voranschreiten», sagt er.

Mühe bekundet Bingemann mit Fussgängerstreifen bei Kreiseln. Es sei für ihn schwierig festzustellen, woher die Geräusche der Autos kommen, weshalb er manchmal am Zebrastreifen warte, obwohl der Weg eigentlich frei wäre. Glücklicherweise gebe es in solchen und ähnlichen Situationen aber immer wieder umsichtige Mitmenschen, die ihm Hilfe anbieten würden.

Noch besser sei allerdings, wenn es ein Lichtsignal habe, wie etwa beim Schwanenkreisel. Denn am gelben Kästchen des Ampelpfostens befindet sich ein Reliefpfeil. Dieser verrät ihm die Richtung des Zebrastreifens und beginnt zu vibrieren, sobald es grün wird.

Eine Denkschlaufe für die Anliegen (Seh-)Behinderter

Obwohl Bingemann die bisherigen Bemühungen der Stadt Wil positiv bewertet, würde er sich wünschen, dass es noch selbstverständlicher wird, Anliegen von (seh-)behinderten Menschen bei Projekten in Betracht zu ziehen. Er nennt das eine Denkschlaufe.

Behörden sollten sich wenn immer möglich Gedanken machen, ob von einem Vorhaben sehbehinderte Menschen betroffen sein könnten. Wenn diese Frage mit Ja beantwortet werde, sollte überlegt werden, wie diese Bedürfnisse am besten berücksichtigt werden könnten. Bingemann vergleicht dies mit Klimafragen, die in der Gesellschaft auch immer mehr Gehör fänden. Genauso selbstverständlich müsse es sein, die Anliegen von Menschen mit einer Behinderung in die Überlegungen einfliessen zu lassen.

Baustellen sind eine Herausforderung

Ein Bereich, der für sehbehinderte und blinde Menschen sehr wichtig ist, ist der Bahnhof. «Wir dürfen schliesslich nicht Autofahren, weshalb viele von uns passionierte ÖV-Nutzer sind», sagt Bingemann lachend. Aktuell wird der Bahnhof umgebaut, damit ein hindernisfreier Zugang gewährleistet ist. Durch den Bau von Rampen auf die Perrons von der Hauptunterführung aus sollen insbesondere Hürden für Rollstuhlfahrende abgebaut werden.

Die Baustelle ist aber für Blinde eine Herausforderung, weiss Bingemann. Denn der Lärm verunmögliche es, sich mit dem Gehör zu orientieren. Das erschwere es, Gefahren zu erkennen. Das sei aber bei jeder Baustelle der Fall und lasse sich kaum vermeiden.

Ansonsten habe die SBB aber einen guten Job gemacht. So sei die Baustelle mit einem Gitter klar abgetrennt. Das sei nicht immer so. Es gebe auch Baustellen, die lediglich mit rot-weissem Absperrband gekennzeichnet seien. Mit dem Blindenstock lässt sich dieses aber nicht ertasten, was für Betroffene ärgerlich ist, in schlimmeren Fällen auch gefährlich sein kann.

Es sind Dinge wie diese, die unnötige Hürden für blinde Menschen darstellen. Sie wären leicht vermeidbar, wenn man Blinde von Beginn weg in die Überlegungen einbeziehen würde. Oder wie Bingemann sagen würde: eine Denkschlaufe.