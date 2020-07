Gleich viele Kandidaten wie Sitze: In Oberuzwil zeichnen sich friedliche Wahlen ab Im Herbst 2020 werden die Gemeindebehörden für die Amtsdauer 2021 bis 2024 gewählt. Bei der Einheitsgemeinde Oberuzwil und bei der Wasserkorporation Oberuzwil zeichnen sich keine Kampfwahlen ab. Trotzdem können weitere Kandidaten auf den Wahlzetteln handschriftlich vermerkt werden.

Gemeindepräsident Cornel Egger stell sich zur Wiederwahl. Bild: PD

(pd/dh) Am 27. September 2020 finden im ganzen Kanton St.Gallen die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindebehörden statt. In Oberuzwil ist die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen am 2. Juli abgelaufen. Für das Gemeindepräsidium, das Schulratspräsidium, den Gemeinderat sowie die Geschäftsprüfungskommission (GPK) wurden gleich viele Wahlvorschläge eingereicht, wie Sitze zu vergeben sind.

Für die Mandate der Wasserkorporation Oberuzwil (Präsidium, Verwaltungsrat, GPK) liegen ebenfalls gleich viele Kandidaturen vor, wie Sitze zu vergeben sind. Alle Wahlvorschläge wurden geprüft und für gültig erklärt. Sie bilden nun die Grundlage für den Druck der Wahlzettel.

Übersicht über die Wahlvorschläge Oberuzwil

Gemeindepräsidium

Egger Cornel, CVP, Gemeindepräsident, Bichwil, bisher

Schulratspräsidium

Waltert Roland, SVP, Bankangestellter, Oberuzwil, bisher

Fünf weitere Mitglieder des Gemeinderates

Almer Reto, FDP, kaufmännischer Leiter, Oberuzwil, bisher

Bischof Roland, SP, AHV-Revisor, Oberuzwil, bisher

Markart Ingrid, FDP, Heimleiterin, Oberuzwil, bisher

Schätti Patrick, CVP, Institutionsleiter, Oberuzwil, bisher

Schilliger Alois, CVP, Landwirt, Niederglatt, bisher

Fünf Mitglieder der GPK

Graf Peter, parteilos, Verkaufsleiter, Oberuzwil, bisher

Hirt Hans-Peter, FDP, Rentner, Oberuzwil, bisher

Lindenmann Roger, SVP, Rekrutierungsoffizier, Oberuzwil, bisher

Tribelhorn Caroline, CVP, Treuhänderin, Oberuzwil, bisher

Sutter Monika, parteilos, Familienfrau/Messmer-Stv., Bichwil, neu

Wasserkorporation Oberuzwil

Präsidium Verwaltungsrat

Bachofner Armin, parteilos, Leiter Entsorgung, Oberuzwil, bisher

Vier weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Bürge Marcel, parteilos, dipl. Ing. ETH, Oberuzwil, bisher

Nützi Werner, CVP, Gärtnermeister, Oberuzwil, bisher

Täschler Gregor, parteilos, Treuhänder, Oberuzwil, bisher

Wick Andreas, parteilos, Spengler-Sanitärinstallateur, Oberuzwil, bisher

Fünf Mitglieder der GPK

Frischknecht Markus, parteilos, Pensionär, Oberuzwil, bisher

Mösle Janik, parteilos, IT-Projektleiter, Oberuzwil, bisher

Schneider Simon, parteilos, kaufm. Angestellter, Oberuzwil, bisher

Siegenthaler Alain, CVP, Leiter Bau und Liegenschaften, Oberuzwil, bisher

Engelberger Daniel, parteilos, Geschäftsführer, Oberuzwil, neu

Nur zwei neue Kandidaturen

Alle Behördenmitglieder stellen sich bei der Gemeinde mit einer einzigen Ausnahme einer Wiederwahl. Erstmals kandidiert die Bichwilerin Monika Sutter (parteilos) für die GPK, während Marco Bircher für die neue Amtsdauer nicht mehr zur Verfügung steht. Gleich sieht es bei der Wasserkorporation aus: Für den frei werdenden Sitz in der GPK stellt sich – als Nachfolger von Gabi Dobler – der Oberuzwiler Daniel Engelberger (parteilos) zur Wahl.

Andere Namen sind möglich

Bei den Majorzwahlen dürfen auch Stimmen für Personen abgegeben werden, die nicht auf dem Wahlzettel vorgedruckt sind. Entsprechende Namen müssen auf dem offiziellen Stimmzettel handschriftlich aufgeführt und angekreuzt werden. Eine nachträgliche Kandidatur ist also durchaus möglich – aber es dürfen keine eigenen Wahlzettel gedruckt und verteilt werden. Im 1. Wahlgang am 27. September ist das absolute Mehr erforderlich. Allfällige Zweite Wahlgänge sind auf den 29. November 2020 angesetzt.