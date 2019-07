Giacomo Puccini hätte seine Freude gehabt: Chöre und Orchester des Wiler Classic-Open-Air proben erstmals zusammen Gut einen Monat vor der Premiere am Classic-Open-Air Wil fand die erste gemeinsame Probe von Chören und Orchester statt.

Die beiden Chöre und das Orchester bei der ersten gemeinsamen Probe. Bild: PD

«Die erste gemeinsame Probe des Chors zu St. Nikolaus und des Männerchors Concordia sowie dem Sinfonischen Orchester Wil war genial. Ich bin erleichtert und gehe jetzt entspannt in die Sommerferien», sagt Kurt Pius Koller. Wer den musikalischen Leiter des Classic-Open-Air Wil kennt, weiss, dass er hohe Ansprüche an die Sängerinnen und Sänger sowie die Musikanten stellt.

Gut einen Monat vor dem Start des Classic-Open-Air in der Wiler Altstadt mit Ausschnitten aus vier Opern des italienischen Komponisten Giacomo Puccini (1858–1924) ist der Probeabend im Stadtsaal rundum geglückt. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, beinhalten doch die schönsten Chorwerke und Arien aus den Opern «Le Villi», «Tosca», «Madame Butterfly» und «Turandot» teilweise komplizierte Partituren. Die häufigen Tempowechsel fordern Chor und Orchester gleichermassen.

Nach der Sommerpause treffen die Solisten ein

Giacomo Puccini hätte an dieser ersten grossen Probe zweifellos Freude gehabt. «Der Druck war gross. Dass das erste Zusammenwirken auf Anhieb so gut klappte, hätte ich niemals erwartet. Auf dieser Probe lässt sich zweifellos aufbauen», sagt Koller. Erstmals im Einsatz standen bei der Probe im Stadtsaal auch die beiden 13-jährigen Knaben Yannis Keller und Emanuele Grande, von denen sich die Mitglieder des Sinfonischen Orchesters mit nicht weniger als einem halben Dutzend Schlagzeuger begeistert zeigten.

Die Protagonisten des Classic-Open-Air treten nun die Sommerpause an. Am 8. August werden die beiden Solisten Sorin Coliban (Bass) und Enrique Ambrosio (Tenor) in Wil eintreffen. Zwei Tage später kommt es im Stadtsaal zum ersten grossen Durchlauf mit einer sechsstündigen Monsterprobe.

Am 12. August wird dann vor dem «Hof zu Wil» die Tribüne mit rund 650 Plätzen aufgebaut. Trotz des Trends zum eher kurzfristigen Kauf von Karten für Open-Air-Veranstaltungen entwickelt sich der Vorverkauf erfreulich. Für die fünf öffentlichen Aufführungen vom 16. bis 24. August konnte bisher über die Hälfte der Tickets abgesetzt werden. «Damit liegen wir über den Vergleichswerten vom letzten Classic-Open-Air vor drei Jahren», freut sich Florence Leonetti, die für die Gesamtleitung der Veranstaltung verantwortlich ist. Bei ungünstiger Witterung finden die Aufführungen nicht auf dem Hofplatz, sondern im Stadtsaal statt. (pd)

