Gewohnte Tätigkeit unter Beobachtung: Für den angehenden Milchtechnologen Manuel Züger kein Problem

Der angehende Milchtechnologe Manuel Züger schaffte es an den Ostschweizer

Regio-Skills auf den ersten Platz. Auf seinen Lorbeeren ausruhen kann sich der Oberbürer jedoch nicht. Joëlle Ehrle

Routiniert: Manuel Züger beim Abfüllen von Joghurt. (Bild: PD)

«Ostschweizer Berufsmeister 2019»: So darf sich Manuel Züger seit Neustem nennen. Ende März setzte er sich bei den Ostschweizer Regio-Skills gegen 20 weitere Teilnehmer durch. Die Aufgabe der Auszubildenden im 3. Lehrjahr war es, ihre Kenntnisse in den Bereichen Theorie, Kommunikation, Labor und Joghurtherstellung unter Beweis zu stellen. Züger bereiteten die Aufgaben keine Schwierigkeiten: «Die Analysen im Labor, das Messen, Mischen und Abfüllen sind für mich alltägliche Dinge.»



Bevor er sich für eine Ausbildung zum Milchtechnologen entschied, zog der 19 Jährige verschiedene Arbeitsgebiete in Erwägung: «Ich schnupperte in sechs verschiedenen Berufsfeldern.» Unter anderem versuchte er sich als Baumaschinenmechaniker und Lebensmitteltechnologe, entschied sich aber für das jetzige Handwerk. In diesem wechselte er in jedem seiner Lehrjahre den Betrieb: «Diese Abwechslung gefiel mir.» Seinen Ausbildnern der Molkerei Forster in Herisau, der Käserei Rohrenmoos in Lömmenschwil und der Käserei Tschumper in Degersheim habe er viel zu verdanken. Darauf führt er auch seine guten Ergebnisse an der Berufsmeisterschaft zurück.



21 Milchtechnologen aus derselben Klasse, zeigten dort im Berufs- und Weiterbildungszentrum Flawil, was sie in den vergangenen Jahren gelernt hatten. Dies jedoch in ungewohnter Situation standen sie doch unter Beobachtung von 30 Experten. «Die ersten Minuten waren speziell, sagt Züger, «danach konnte ich mich aber gut konzentrieren.»



Motivation für Abschlussprüfungen

So gelang es ihm dann auch, die Fachleute zu überzeugen. «Ich habe nicht damit gerechnet.» Denn keineswegs sei ihm alles einwandfrei gelungen. Dennoch macht ihn die Auszeichnung stolz und gibt ihm Motivation für die anstehenden Abschlussprüfungen von Lehre und Berufsmatura. Denn dafür ist wieder volle

Konzentration angesagt – trotz Routine.