Gewerbeverein Oberuzwil blickt trotz abflachenden Wirtschaftswachstums optimistisch in die Zukunft

Ausgelöst durch den Schülerstreik, ist der Klimawandel zu einem Thema geworden, das von den Medien stark thematisiert wird und seinen Niederschlag unter anderem in den Wahlen im Kanton Zürich gefunden hat. Jann Kessler, Student und Filmemacher, ist Mitorganisator des Klimastreiks und legte seine Gedanken an der Hauptversammlung des Gewerbevereins dar. Eine Forderung zielt dahin, den CO2-Ausstoss massiv zu senken. Bis 2030 soll derselbe in der Schweiz auf null reduziert werden. «Wenn es so weitergeht, wird die Schneefallgrenze im Jahr 2060 auf der Höhe von Davos liegen.» Der Diskurs müsse sich von der Immigration zum Klimawandel verlagern. Das Einzige, was zähle, sei ein Umdenken, verbunden mit Verzicht. «Es ist nötig, sich zu engagieren, damit das Leben auf diesem Planeten eine Zukunft hat.» In der Diskussion wurde den Anliegen Verständnis entgegengebracht. Es wurde aber klar, dass Wirtschaftswachstum und Massnahmen gegen den Klimawandel schwer vereinbar sind. (stu)