Gewerbeausstellung Z19 ist ein Publikumsmagnet: Die Besucher strömen in Scharen nach Züberwangen Das Ziel von 10'000 Besucherinnen und Besuchern dürfte überschritten werden. Hans Suter

37 Bilder Viele Besucher an der Z19

Auch der zweite ganze Messetag der Z19 in Züberwangen entpuppt sich als Grosserfolg. Allein am Samstag dürften es etwa 5000 Besucherinnen und Besucher sein. Bei der Eröffnung am Donnerstagabend und am ersten ganzen Messetag am Freitag dürften es mindestens 3000 weitere Besucher gewesen sein. Dank der grosszügigen Gestaltung der Gänge tritt man sich aber nicht auf den Füssen herum: Es stellt sich nie das Gefühl von Enge ein. Die grosse Zahl an Besucherinnen und Besuchern verteilt sich ideal in der Messehalle, dem Ausstellungsbereich im Freien und dem rund 500 Plätze bietende Messerestaurant mit Bühnenprogramm.

Am Samstag ist die Messe bis 20 Uhr geöffnet, das Messerestaurant bis 23 Uhr. Die Zätbar wird bis 3 Uhr nachts geöffnet sein. Am Sonntag öffnet die Z19 um 10 Uhr. Um 17 Uhr schliesst die Ausstellung und um 18 Uhr das Messerestaurant. Dann ist die Z19 Geschichte.