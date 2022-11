Gewerbe Weihnachtsengel und PS-Boliden: Mosliger Familie setzt auf zuckersüsse Alltagsobjekte Der Subaru, den die Mosligerin Marina Hollenstein auf ihrer Facebookseite zeigt, ist mattrot, der eben kreierte Porsche schokoladenbraun. Autos inspirieren die Konditorin - aber nicht nur. Jetzt will die Familie mit ihrem «Schoggilädeli» durchstarten.

Das «Schoggilädeli»von Michael, Marina und Andrea Hollenstein (von links) ist ein Familienbetrieb, in dem alle Hand anlegen. Bild: Fränzi Göggel

Schokoladenduft wabert um die Häuser im Mosliger Hinterdorf. Die 21-jährige Bäckerin-Konditorin und Konfiseurin Marina Hollenstein ist am Produzieren von süssen Gaumenfreuden. Die junge Berufsfrau setzt zusammen mit ihren Eltern Michael und Andrea Hollenstein geschäftlich alles auf eine Karte. Sie wollen eigenständig sein und eines Tages von ihrer Schokolademanufaktur leben können. Dafür tun sie alles und haben sich unter anderem auf Spezialaufträge fokussiert.

Ein Porsche entsteht

Nicht wie in der Automobilbranche am Fliessband, sondern als Einzelanfertigung wird jede Figur von Hollensteins händig hergestellt. «Wir stehen mit viel Herz dahinter», sagt Michael Hollenstein. Für den Porsche temperiert Marina Hollenstein einzeln die verschiedenen Schokoladeüberzugsmassen, in der Fachsprache Kuvertüre genannt. «Jede Kuvertüre ist anders und braucht eine Temperatur zwischen 28 und 31 Grad. Nur ein Grad zu viel und die Schoggi wird matt», fachsimpelt sie.

Mit einem Föhn erwärmt die Konfiseurin die Porschehohlform. Danach schminkt sie mit einem Papiercornet aus Pergamin den Porsche aus und macht daraus ein schnelles Auto mit Spezialfelgen, Lichtern und Scheibenwischern. Anschliessend füllt sie die obere Form mit der perfekt fliessenden Kuvertüre, setzt alles zusammen und verschliesst das Gebilde mit Klammern.

Im nächsten Schritt schüttelt Marina Hollenstein die Form, damit sich die Schoggi gleichmässig verteilt und stellt sie schliesslich für etwa zwanzig Minuten in den fünf Grad kalten Kühlschrank. Erst dann kann sie die Figur aus der Hohlform lösen. Sie sagt:

«Das Auspinseln und entfernen von allfälligen Luftbläschen ist Feinarbeit. Je nach Farben zum Ausschminken braucht ein Porsche etwa eine Stunde»

Gebrauchtes Werkzeug auf dem Weg zur eigenen Firma

«Als ersten Versuch in die Selbständigkeit kauften wir bei meinem Berufsschullehrer gebrauchte Hohlformen und ich schmolz die Schoggi zu Hause in einem Wasserbad auf dem Herd», erinnert sich Marina Hollenstein. Schon bald kaufte die Familie einen Schoggibrunnen, auch Temperier Gerät genannt und bei der Schweizer Firma Carma mehr Schokolade.

Bis alles soweit war und sie mit der Produktion und dem Verkauf starten konnten, wurde der Autoeinstellplatz des Wohnhauses umfunktioniert. Der dadurch entstandenes Produktionsraum musste den Anforderungen des Lebensmittelinspektors genügen. Dieser habe viele Details erfüllt haben wollen, erinnern sich die Hollensteins.

Ein Familienbetrieb mit vielen helfenden Händen

Der 41-jährige, selbständige Automechaniker Michael Hollenstein und die 27-jährige Maurerin und Kranführerin Andrea Hollenstein sind zusammen mit ihrer Tochter voll eingestiegen. Marina Hollenstein produziert hauptsächlich und schminkt die Figuren aus. Andere Arbeiten wie das Verpacken, das Büro, aber auch das Ausschminken erledigen die Eltern. Eine Website ist am Entstehen. Auch Tochter Celine und Sohn Damian helfen beim Verpacken mit und verkaufen die Schoggi-und Tortenunikate unter anderem am Jahrmarkt.