Gewässer Warum der Wiler Krebsbach plötzlich braun war Am Montag war das Wasser des Krebsbachs nicht klar, sondern braun. Grund dafür war das Ablassen des Eisweihers. Es handelte sich also nicht um eine Gewässerverschmutzung, sondern um eine Verfärbung.

Braunes Wasser floss am Montag den Krebsbach hinunter. Bild: Maja Wildhaber

Am Montagmorgen floss beim Wiler Krebsbach nicht wie sonst klares, sondern braunes Wasser hinunter. Das sorgte auch bei der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wil wenn...» für Diskussion und es wurde spekuliert, was die Gründe dafür sein könnten.

Wie Max Forster, Leiter Umwelt der Stadt Wil auf Anfrage sagt, habe man am Montag begonnen, das lange stehende Wasser im Eisweiher auf der Oberen Weierwise abzulassen. Er sagt: «Bei der Wasserverfärbung handelt es sich somit nicht um eine Gewässerverschmutzung, sondern um eine organische Verfärbung.» Es war also nur Erde. Die Verfärbung habe sich lediglich am Anfang gezeigt, so Forster. Nach 15 Minuten sei das Wasser wieder klar gewesen.

Die Leerung des Weihers habe rund 24 Stunden gedauert. Am Dienstagmorgen wurden die Arbeiten beendet.