Gesundheitsversorgung Zu wenig Betten, zu wenig Personal: Das Spital Wil baut zwar gerade die Notfallstation aus, doch wie überall fehlen die Fachkräfte Der Kantonsrat behandelte einen Vorstoss zu einem möglichen Versorgungsnotstand am Spital Wil. Die Notfälle können dort gut und schnell behandelt werden, sagt die Regierung. Zurzeit wird zudem ausgebaut. Doch nicht immer können alle Betten betrieben werden.

Ein Team kümmert sich auf der Notfallstation des Spitals Wil um einen Patienten. Bild: Reto Martin

«Seit der Schliessung der Spitäler Flawil und Wattwil hat am Spital Wil die Zahl der ambulanten und stationären Notfälle deutlich zugenommen.» Diese Feststellung macht die St.Galler Regierung in ihrer Beantwortung einer Interpellation aus den Reihen der SP zu einem möglichen Versorgungsnotstand. Die Fallzahlen der integrierten Notfallpraxis am Spital Wil hätten mit der Schliessung des Spitals Flawil um rund zehn Prozent und seit der Schliessung des Spitals Wattwil um weitere zehn Prozent zugenommen.

«Weil das Spital Wil von einem weiteren Anstieg der Notfallfrequenzen ausgeht, wird die Notfallstation im Herbst 2022 räumlich erweitert», heisst es in der Antwort der Regierung weiter. Die Spitalregion Wil-Fürstenland schreibt in einer aktuellen Medienmitteilung, dass seit Mitte September angrenzend an die Notfallstation Büroräumlichkeiten geräumt und für die neue Integrierte Notfallpraxis eingerichtet werden.

Nach dem Umzug der Notfallpraxis Anfang November werden die frei werdenden Räume in der Notfallstation zu weiteren Behandlungsplätzen, einer Wartezone und einem zusätzlichen Triageraum umgebaut. Diese Bauarbeiten werden Mitte Dezember abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten sind so geplant, dass das Angebot zu keiner Zeit eingeschränkt ist.

Dario Sulzer verweist auf Notfallzentrum in Flawil

Die Interpellation zu einem möglichen Versorgungsengpass und die Antwort der Regierung wurden am Dienstag im Kantonsrat behandelt. Namens der SP nahm der Wiler Kantonsrat Dario Sulzer Stellung. Er ist mit der Antwort zufrieden, hielt aber auch fest, dass das Thema noch lange nicht erledigt sei. Die Zunahme der Patienten auf dem Notfall im Spital Wil führt Sulzer darauf zurück, dass das angekündigte Gesundheits- und Notfallzentrum in Flawil nicht realisiert wurde.

«Überrascht und besorgt» ist er, dass im Mai im ganzen Kanton mehr als 100 Spitalbetten aufgrund von Personalmangel stillgelegt werden mussten. Verwundert ist er jedoch, dass es nach der Schliessung der Regionalspitäler Flawil und Wattwil nicht gelungen ist, das Fachpersonal dieser Häuser für Stellen in der gleichen Spitalregion zu gewinnen.

Auch die St.Galler Spitalverbunde seien vom schweizweiten Fachkräftemangel betroffen, hatte die Regierung geantwortet. Und ergänzt: «Die Situation wäre aber ohne Konzentration der Spitalstandorte noch ausgeprägter.» Im Spital Wil hatten im vergangenen Mai fünf Betten wegen Personalmangels nicht betrieben werden können. Am Kantonsspital waren es 66.