Gesundheitsversorgung Nicht nur zusätzliche Betten, sondern auch mehr Fläche: Der Erweiterungsbau des Spitals Wil nimmt Form an Derzeit werden beim Spital Wil die Module für den Erweiterungsbau angeliefert. In rund zwei Wochen steht der Rohbau, der Bezug ist auf September 2023 geplant.

Mittels Pneukran werden die Module für den dreigeschossigen Erweiterungsbau des Spitals Wil gehoben und positioniert. Bild: PD

Seit Montag bietet sich den Besuchenden des Spitals Wil ein ungewohntes Bild: Ganze Gebäudeteile werden an ihren neuen Bestimmungsort gehievt und dort zusammengestellt. So entsteht in den nächsten rund zwei Wochen der Rohbau des Erweiterungsbaus, der im kommenden Frühherbst bezogen werden soll.

Wie die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) in einer Medienmitteilung erklärt, werden insgesamt rund 70 Module angeliefert. Mit Hilfe eines Pneukrans werden die Module auf dem in den letzten Monaten errichteten Fundament passgenau zu einem dreigeschossigen Gebäude zusammengestellt. Ein Teil der Module war bereits für das Provisorium der Geriatrischen Klinik St.Gallen im Einsatz, andere wurden neu hergestellt.

Im Anschluss an die Errichtung des Rohbaus folgen die Arbeiten an der Fassade sowie der Innenausbau. Dank dieses Vorgehens könne die Bauzeit mit insgesamt rund 14 Monaten verhältnismässig kurzgehalten werden, schreibt die SRFT weiter. Damit sei das Bauprojekt auch terminlich auf Kurs. Der Bezug ist auf Anfang September 2023 geplant.

Kapazitäten dringend benötigt

René Fiechter, CEO Spitalregion Fürstenland Toggenburg, im Hörsaal des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Im Zuge der vorzeitigen Schliessung des Spitals Wattwil im März 2022 hat die SRFT die Bettenkapazitäten im Spital Wil in der bestehenden Infrastruktur zwar kurzfristig erhöht. Allerdings deckt diese Übergangslösung den zusätzlichen Bettenbedarf nur teilweise ab und beinhaltet zahlreiche räumliche Kompromisse. René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, sagt:

«Wir benötigen im Spital Wil nicht nur mehr Betten, sondern auch zusätzliche Fläche, damit unsere Angebote der Entwicklung der Patientenzahlen und des medizinischen Fortschritts angepasst werden können.»

Mit dem Bezug des Modulbaus stehen dann so viele Räumlichkeiten zur Verfügung, wie sie für die Konzentration des Angebots am Standort Wil stets vorgesehen waren.

Mehr Platz, mehr Flexibilität

Der neue Gebäudeteil wird drei Stockwerke umfassen und Platz bieten für eine neue Bettenstation, welche die Akutgeriatrie beherbergen wird. Ebenso wird die Überwachungsstation IMC hier Platz finden, die mit dem Umzug in den neuen Trakt vergrössert werden kann. Durch die Erweiterung können die Kapazitäten des Spitals Wil von derzeit rund 90 auf rund 100 Betten erhöht werden.

Gleichzeitig ermöglicht die neue Fläche gerade im ambulanten Bereich eine räumliche Konzentration der Angebote, wodurch Wege verkürzt und Prozesse optimiert werden können. «Und nicht zuletzt bringt die neue Infrastruktur mehr Flexibilität für künftige Entwicklungen», ergänzt René Fiechter. (pd)