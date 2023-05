Gestaltungskonzept Kontroverse um die Wiler Altstadt: Umgestaltung gibt zu reden Das historische Wiler Zentrum soll aufgewertet werden. Am Montagabend wurden die Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Interesse war gross, die Diskussion couragiert.

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Wiler Altstadt sorgt für Diskussionen. Bild: Andrea Häusler

Das Interesse an Informationen war riesig. Der Ulrich-Rösch-Saal im Hof bis auf den letzten Platz belegt, als Stadträtin Ursula Egli und das Projektteam für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) aufzeigten, wie die Äbtestädter Alt- und Vorstadt in 18 Teilprojekten und in drei Teiletappen (sofort, mittelfristig bis 2032 und langfristig bis 2040) aufgewertet werden könnten.

Doch egal, wie gut die Pläne angedacht und das «grosse Potenzial des historischen Juwels» von verschiedenen Seiten gelobt wurde, eines wurde in der nachfolgenden Situation schnell einmal klar: ohne den Souverän, sprich die Altstadtbewohnerinnen und -bewohner, und die Laden- und Restaurantbetreiber, geht bei der BGK-Umsetzung gar nix.

Denn während es beispielsweise bei der Umwandlung der heutigen provisorischen Plattform beim Bärenplatzbrunnen durch eine terrassierte, ständige Variante, die noch in diesem Jahr angepackt werden soll, keinerlei Opposition gab, gab es andere städtebauliche «Nüsse», die nicht so leicht «geknackt» werden dürften.

Lockte autofreie Altstadt Touristen an?

Viele Votanten befürchteten, dass mit der vorgesehen, schrittweisen Reduktion der öffentlichen Autoparkplätze in der Altstadt die Anwohner und die Geschäftstreibenden noch weiter eingeschränkt werden und ihre Verdienstmöglichkeiten weiter schwinden könnten. Jemand aus den Projektteam betonte jedoch, dass dies nicht zu befürchten sei. Denn die meisten historischen Altstädte, die heute autofrei seien, hätten in den letzten Jahren eine gegenteilige Entwicklung durchgemacht.

Auch nach der intensiven Diskussion am Infoabend diskutierten zahlreiche Besucherinnen und Besucher noch intensiv über die einzelnen Projekte, die zuvor vorgestellt wurden. Bild: Christof Lampart

Nicht nur Altstadtbesucher schätzten beispielsweise in Chur oder Winterthur den fehlenden Autolärm. Denn bei der jungen Generation habe diesbezüglich ein Umdenken stattgefunden, und die Mieten in den Wohnungen und Geschäften seien in autofreien Altstädten gestiegen.

In Kombination mit dem in einigen Jahren angestrebten Unesco-Weltkultur-Erbe-Label für den Hof zu Wil, sollte man deshalb jetzt schon die städtebaulichen Massnahmen ergreifen, um den dann zu erwartenden Touristen eine attraktive Altstadt bieten zu können, erklärte denn auch Stadträtin Ursula Egli.

Zuerst massive Werbung verlangt

Für einige geht Wil dabei jedoch in der falschen Reihenfolge vor. Zwar wurde es begrüsst, dass Wil die Dringlichkeit von Massnahmen erkannt habe, um die Altstadt aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Doch zuerst solle man mit Marketing-Massnahmen dafür sorgen, dass die Altstadt Wil bekannter werde als sie es heute sei, bevor man in eine kostspielige Infrastruktur investiere.

Schon durch die Verkehrsberuhigung der Altstadt vor einigen Jahren habe sich die Stadt eine positive Entwicklung für die Altstadt versprochen. Tatsache sei jedoch, dass diese Massnahme kein zusätzliches Leben in die Altstadt gebracht habe, monierten einige. Ohne massive Werbung nützte auch die ausgefeiltesten Massnahmen nichts, so der allgemeine Tenor. «Zuerst beruhigen und dann hoffen, dass die Leute kommen – diese Taktik funktioniert nicht», so der Tenor.

Verkehrsentlastung ist ein zentraler Punkt

Einig waren sich hingegen alle, dass man, bevor langfristig beispielsweise die Tonhallestrasse in eine Begegnungszone mit reduziertem Verkehrsaufkommen umgewandelt werde, zuerst die Nord- und Ostentlastungen für Wil gebaut werden müssten.

«Eine Flaniermeile in die Altstadt ist schon etwas Schönes. Aber wenn wir die Verkehrsentlastung nicht zustandebringen, dann wird es schwierig mit der Aufwertung der Altstadt», so Ursula Egli.