Gesprächsrunde Von Karin Keller-Sutter bis Sepp Blatter: Roland P. Poschung beendet das «Persönlich im Hof zu Wil» ‒ und blickt auf die Höhepunkte zurück Nach fast zehn Jahren wird das Gesprächsformat «Persönlich im Hof zu Wil» eingestellt. Der Moderator und Organisator blickt auf die zahlreichen, prominenten Gäste zurück. Er erzählt, wie er es schaffte, sie nach Wil zu holen.

Roland P. Poschung moderierte fast zehn Jahre lang die Gesprächsreihe «Persönlich». Bild: PD

Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter, Bauchredner Urs Kliby, Polizeikommandant Bruno Zanga. Die Liste wäre noch viel länger. Immer wieder kamen national und international bekannte Gäste am Sonntagmorgen nach Wil. Sie waren zur Gesprächsreihe «Persönlich im Hof zu Wil» eingeladen. Nun, nach fast zehn Jahren, beendet Moderator und Organisator Roland P. Poschung die Gesprächsreihe. «Ich habe sehr viel erlebt», sagt er. 55 Gäste an rund 30 Veranstaltungen durfte er interviewen.

Am 19. März um 10 Uhr wird er das letzte «Persönlich» mit Nathalie Wappler, Direktorin von SRF, und Henriette Engbersen, Londoner Ex-SRF-Korrespondentin, durchführen. Die Gesprächsreihe werde wegen der Renovation beim Hof zu Wil eingestellt, sagt Poschung. Ein anderer Austragungsort sei keine Option. «Dann stimmt der Name ‹Persönlich im Hof zu Wil› nicht mehr.» Und nach der langen Renovationszeit des Hofs komme es für ihn nicht mehr in Frage, sagt der 67-Jährige.

Bekannte Gäste in Wil

Poschung sagt, er habe viele Ehrengäste begrüssen und Höhepunkte erleben dürfen. Eines der Highlights sei die Bühnen- und Filmschauspielerin Ruth Maria Kubitschek gewesen, die ihm vor dem Publikum spontan einen Kuss auf den Mund gab, als er sie fragte, wie sie mit Kussszenen umgehe. 83 Jahre alt war sie damals.

Vor fünf Jahren war Sepp Blatter, Ex-Präsident des Weltfussballverbands Fifa, in Wil. «Ich hätte nie gedacht, dass der oberste Funktionär sich die Zeit nehmen würde.» Das habe ihn beeindruckt. Astronaut Claude Nicollier, der bisher einzige Schweizer, der im Weltraum war, wäre ohne Honorar aus Lausanne angereist. Jedoch machte die Pandemie diesem Treffen einen Strich durch die Rechnung.

Von seinem Netzwerk profitiert

Dass er es immer wieder schaffte, solch prominente Gäste nach Wil zu holen, habe er seinem Netzwerk zu verdanken. Poschung studierte Soziale Arbeit und war als Journalist tätig. Als Chefredaktor der «Davoser Zeitung» habe er beim World Economic Forum WEF hochrangige Politiker kennen gelernt. Poschung weiss allerlei Anekdoten darüber zu erzählen. Später arbeitete er als Ausbildungsleiter bei einem Schweizer Grossverteiler und als Leiter der Unternehmenskommunikation bei einem Grosskonzern in München. Er war zudem Mitglied im Care-Team Kanton St.Gallen. 1993 gründete er seine Firma Medien und Ausbildung.

«Als Journalist konnte ich viele Kontakte knüpfen», sagt Poschung. So habe er auf einer Pressereise Professor Doktor Josef Wallnig aus Salzburg, der als Mozart-Experte gilt, kennen gelernt. Es sei beeindruckend gewesen. «Für mich war klar, dass ich ihn zu einem ‹Persönlich› einlade», sagt Poschung. Für das Vorgespräch sei er nach Salzburg gereist und habe in Wallnigs Haus, in dem einst die Witwe von Mozart lebte, übernachten dürfen.

Nicht nur vom Netzwerk hat Poschung profitiert. «Freundlich sein und einfach mal fragen», scheint das Motto des Wiler Botschafters des Jahres 2019 zu sein. «Mehr als Nein können sie nicht sagen», meint Poschung.

Gerne erinnert sich Poschung auch an das letzte «Persönlich», bei dem Sänger Remo Forrer zu Gast war und ein Konzert gab. «Erst war er noch im kleinen Kreis im Hof zu Wil und bald tritt er am Eurovision Song Contest in Liverpool auf. Das ist genial», sagt Poschung. Seine Begeisterung für all die Begegnungen ist noch immer spürbar, die Liste mit Höhepunkten lang. Seine Lebenspartnerin Helena Hohermuth hat ihn jeweils bei der Durchführung der Veranstaltungen unterstützt. «Ohne sie, wären diesen Events nicht realisierbar gewesen.»

Auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter war mal beim «Persönlich» zu Gast. Bild: PD

Anfangs waren Ostschweizer eingeladen

Als Poschung 2014 das «Persönlich» lancierte, wollte er etwas Ähnliches wie die gleichnamige Show von SRF durchführen. Auch diese findet jeweils am Sonntagmorgen mit zwei Gesprächspartnern statt. «Ich wollte dieses Gefäss nach Wil holen und Ostschweizer Gäste einladen.» So war zum Beispiel die Wilerin Karin Keller-Sutter eingeladen. Damals war sie noch nicht Bundesrätin und er habe mit ihr eine Wette abgeschlossen, ob sie die Wahl doch noch schaffe. «Ich hatte recht und darf zu ihr nach Hause zu einem Essen», sagt Poschung und lacht.

Nun freut sich Poschung auf die letzte Veranstaltung, bei welcher der St.Galler Regierungspräsident Stefan Kölliker, der beim allerersten «Persönlich» Gast war, im Publikum sitzen wird. Ein bisschen wehmütig ist Poschung. «Es war schön, aber jetzt kommt wieder eine andere Zeit.» Künftig werde er in seiner Firma nur noch das tun, was ihm Spass mache.