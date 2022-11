Gesprächsrund Wo Freiheit erkämpft werden muss: Im Hof zu Wil erzählen ein Osteuropa-Spezialist und eine weissrussische Freiheitskämpferin An der Gesprächsrunde «Persönlich im Hof zu Wil» nahmen am Sonntag Natallia Hersche und Ulrich Schmid teil. Die beiden Persönlichkeiten erzählten von ihren Erfahrungen und teilten ihre Ansichten.

Persönlich im Hof zu Wil, diesmal im ehemaligen Museum: Ulrich Schmid, Natallia Hersche und Moderator Roland Poschung (v.l.). Bild: Josef Bischof

Der St.Galler Hochschulprofessor Ulrich Schmid und die Prix-Courage-Gewinnerin Natallia Hersche waren am Sonntag zu Gast an der Gesprächsrunde «Persönlich im Hof zu Wil». Damit hatte Moderator Roland Poschung zwei Persönlichkeiten eingeladen, welche die Situation in Osteuropa aus eigener Anschauung kennen. Ulrich Schmid ist durch seine Beurteilung der Situation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine im Schweizer Fernsehen bekannt. Natallia Hersche, weissrussisch-schweizerische Doppelbürgerin, wurde anderthalb Jahre in weissrussischer Gefangenschaft festgehalten.

Sie sei in Weissrundland nahe an der russischen Grenze aufgewachsen, berichtete Natallia Hersche. Ihr Vater sei Maschinenbauingenieur gewesen. Als eher zurückgezogenes Mädchen sei ihr die Berufswahl mit 14 Jahren schwergefallen. Auf Anraten der Eltern habe sie ein Wirtschaftsstudium absolviert. Richtig glücklich sei sie damit aber nicht geworden. «Mein Interesse gilt der Kunst. Vielleicht lässt sich diesbezüglich aktuell noch etwas ändern», sagte sie.

Ulrich Schmid, dessen Vater Theologe war, hat einen Teil seiner Schulzeit in Bielefeld verbracht. Nach der Matura in Zürich habe er Journalist werden wollen und mit dem Studium von Germanistik, Politwissenschaft und Publizistik begonnen. Schmid sagte:

«Damals ist in Russland Gorbatschow an die Macht gekommen. Ich habe gespürt: Hier passiert Weltgeschichte. Mein Entschluss: Ich will dabei sein.»

Er habe begonnen, Russisch zu lernen. In einem Austauschsemester an der Universität in Leningrad habe er die wirtschaftliche Mangelsituation mit der Rationierung der Lebensmittel am eigenen Leibe erfahren. Durch das Studium an den Universitäten in Zürich, Basel und Heidelberg, sein Wirken an zahlreichen Hochschulen im In- und Ausland und seine regelmässigen Aufenthalte vor Ort ist er zum gefragten Kenner für osteuropäische Fragen geworden. Seit 2007 ist Ulrich Schmid Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St.Gallen.

Parallelen zum Archipel Gulag

Der russische Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solschenizyn hat in seinem Werk Archipel Gulag die Brutalität in Stalins Konzentrationslagern in Sibirien beschrieben. Natallia Hersche hat beim Lesen des Buches viele Parallelen zur Situation in Weissrussland finden können. Sie habe es in der Gefangenschaft gelesen. Einen Monat später sei es verboten worden.

Wenn sie mit ihrem Bruder telefoniere, bestätige er ihr, dass es in Weissrussland noch immer täglich Verhaftungen und Deportationen gebe. Die Geschichte der letzten hundert Jahre müsse unbedingt aufgearbeitet und die grausamen Geschehnisse verurteilt werden. «Nur so kann eine neue Gesellschaft entstehen», zeigte sie sich überzeugt.

Gefälschtes Wahlresultat gab den Anstoss

Natallia Hersche. Bild: PD

Natallia Hersche ist 2007 vom «unsicheren» Weissrussland in die Schweiz gezogen. Hier hat sie geheiratet und sich in einer Brauerei von der Reinigungskraft zur Laborantin emporgearbeitet. Die Geschehnisse in ihrem Heimatland hat sie weiterhin mit Interesse verfolgt. 2020 hat sie sich von Bern aus an der Präsidentenwahl beteiligt. Als nach der Wahlfälschung die Menschen auf die Strasse gingen, ist sie nach Weissrussland zurückgegangen und hat sich an den Protestaktionen der Frauen beteiligt.

Sie wurde verhaftet und zuerst in einem normalen Gefängnis untergebracht. Später wurde sie verlegt und als sie sich weigerte, Uniformen zu nähen, wurden die Haftbedingungen verschärft. Es kam sogar zu Einzelhaft. «Die Zellen waren sehr klein und kalt. Es gab darin nur ein Klappbett ohne Matratze und Bettwäsche.» Die Möglichkeit, ihre Situation zu verbessern, schilderte Natallia Hersche so:

«Ich bekam mehrfach die Aufforderung, meinen Widerstand aufzugeben und ein Dokument mit einem Schuldgeständnis zu unterschreiben.»

Das habe sie jedoch nicht gemacht. Dadurch habe sich ihre Situation jeweils verschlechtert und sie sei gefoltert worden. Dank ihres Glaubens habe sie die Torturen ertragen und die Situationen durchstehen können.

Krieg mit ungewissem Ausgang

Ulrich Schmid. Bild: PD

Ulrich Schmids Kenntnisse der Situation in Osteuropa werden vom Schweizer Fernsehen, aber auch von seinen Studenten und vielen Institutionen in Anspruch genommen. Die Frage nach dem Ende des Ukraine-Krieges lässt er unbeantwortet:

«Russland und die Ukraine sind zu stark, um aufzugeben und zu schwach, um den Krieg zu gewinnen.»

In der Ukraine versuche Putin eine «heisse» Übernahme, in Weissrussland eine «kalte» durch laufende Schwächung des Einflusses von Lukaschenko.