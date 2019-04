Geschützt und doch gefällt: Drei Kastanienbäume an Wiler Allee fallen der Motorsäge zum Opfer Innert weniger Stunden waren von drei Kastanien an der Allee nur noch die Strünke übrig. Da die Bäume abstarben, bestand ein Sicherheitsrisiko für den Verkehr und Fussgänger. Eine Fällung war deshalb trotz des Schutzstatus der Bäume möglich. Gianni Amstutz

Das kreischende Geräusch einer Motorsäge dringt einem an diesem nasskalten Morgen in der Allee beim Bahnhof Wil in die Ohren. Immer wieder setzt ein Arbeiter, der mit einem Seil befestigt oben auf einem Baum steht, das Gerät auf einzelne Äste an und schneidet so Stück für Stück der Kastanie ab. Das ganze Prozedere dauert nur etwas länger als eine halbe Stunde. Dann ist vom Baum nur noch der nackte Stamm übrig. Und auch dieser kann der Motorsäge nichts entgegensetzen.

Hat der Baumschutz versagt?

Der Baum wird innert kürze zerlegt. (Bild: Gianni Amstutz)

Beim beschriebenen Baum, der zusammen mit zwei weiteren Kastanien gefällt worden ist, handelt es sich um geschützte Bäume. Wieso also darf die Stadt die Bäume trotz ihres Status’ fällen? Der Baumschutz setzt im wesentlichen die Hürden für eine Fällung wesentlich höher als dies bei ungeschützten Bäumen der Fall ist. Eine Ausnahme, die den Griff zur Motorsäge erlaubt, ist die Gefährdung der Sicherheit. Und genau das war bei den Kastanien an der Allee der Fall.

Stadtgärtner Andreas Meier erklärt:

«Die betroffenen Bäume waren im Begriff abzusterben.»

Aufgrund ihrer Lage unmittelbar an der Strasse und neben einem Fussgängerweg habe dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko dargestellt. So entschied die Stadt, die Bäume zu fällen. Weil es sich um geschützte Exemplare handelte, war dafür eine Baubewilligung nötig.