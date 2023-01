Geschichte Von der repräsentativen Flaniermeile zum sozialen Brennpunkt: Die Wiler Allee im Wandel der Jahrzehnte Drogen, Alkohol, Littering – die Wiler Allee wird zunehmend zum sozialen Brennpunkt. Eine Arbeitsgruppe soll nun Massnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität eruieren. Vor 160 Jahren war alles anders, die Promenade ein Aushängeschild der Stadt.

Die Wiler Allee, wie sie sich heute präsentiert. Bild: Adrian Zeller

Mit dem Anschluss Wils ans Eisenbahnnetz im Jahr 1855 wurde das Gelände rund um den Bahnhof zu baulichem Entwicklungsgebiet. Als eine der ersten Liegenschaften entstand 1856 die Musikgaststätte Neuschöntal. «Erbauer waren die in Wil bestens bekannten Müller aus Mosnang, die schon verschiedene andere Gebäude, vor allem Wirtschaften, in Auftrag gegeben hatten», schreibt Willi Olbrich, Erforscher Wiler Gastronomiegeschichte.

So präsentierte sich die Wiler Allee im Jahr 1920. Bild: PD

Die ehemalige Wiese zwischen Neuschöntal und Freihof gehörte der Ortsgemeinde. Auf ihr sollte gemäss dem Ortsbürgerrat ein Flaniergebiet mit schattenspendendem Baumbestand entstehen. In der Versammlung vom 16. Oktober 1860 beschlossen die Ortsbürger, die in diesem Gebiet bestehende Kiesgrube aufzufüllen und eine Allee mit Kastanien und Platanen anzulegen. Zur weiteren Aufwertung der Allee sprudelt ab 1895 ein Springbrunnen.

Zwist zwischen Künstler und Auftraggeberin

Das heutige Erscheinungsbild des Alleebrunnens ist laut dem Online-Lexikon wilnet.ch das Resultat von Verhandlungen zwischen der politischen Gemeinde und der Ortsgemeinde im Jahr 1951. Der Wiler Künstler Urban Blank wurde mit der Gestaltung einer Brunnenfigur beauftragt. Wegen der Nähe des Brunnens zum Alleeschulhaus kreierte er zwei raufende Knaben. Das Gipsmodell wirkte auf den Gemeinderat allerdings zu «plump und keineswegs jugendlich».

Die Brunnenfigur aus dem Atelier des Wiler Künstlers Urban Blank. Bild: PD

Blank wollte sich in seiner künstlerischen Freiheit nicht einschränken lassen und weigerte sich, den Entwurf zu ändern. Dem damaligen Stadtammann Alois Löhrer gelang es schliesslich, den Kunstschaffenden zu einer Anpassung zu motivieren, die dann ausgeführt wurde.

Bedürfnisanstalt immer noch nicht verschoben

Um 1904 entstand die Idee, in der Allee eine Wettersäule einzurichten, die für die Schuljugend und die Erwachsenen lehrreich sei, wie es in der Begründung hiess. Federführend war der Verkehrs- und Verschönerungsverein, heute Verein Wil Tourismus. Allerdings konnte man sich länger nicht über den genauen Aufstellplatz einigen. Am als ideal angesehenen Standort stand eine «Bedürfnisanstalt». Der damalige Stadtammann Ernst Wild stellte eine Verschiebung des WCs in Aussicht.

Dazu kam es bis heute nicht. Schliesslich wurde die Wettersäule in der Verlängerung der Pestalozzistrasse errichtet, wie in einer Jubiläumspublikation des Vereins Wil Tourismus nachzulesen ist. Um 1920 wurde die Allee mit einem Denkmal für die während der Spanischen Grippe verstorbenen Wehrmänner ergänzt.

Opposition gegen das Schulhaus

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte die Umgebung der Allee ihre grösste Veränderung. Nach 1850 wuchs die Wiler Bevölkerung erheblich. In der Folge brauchte es zusätzlichen Schulraum. Verschiedene Bauplätze auf dem Stadtgebiet wurden geprüft, favorisiert wurde die Wiese westlich der Allee.

Das Alleeschulhaus mit dem ursprünglichen Springbrunnen im Vordergrund. Bild: PD

Der Ortsbürgerrat als Landeigentümer winkte ab. Begründet wurde die Absage laut einer Jubiläumsschrift des Alleeschulhauses mit Bedenken, dass die zur Zierde gewordene Allee durch die Schülerschaft beeinträchtigt würde. Zudem habe der Ortsbürgerrat vor, das Areal für den Bau eines gehobenen Wohnquartiers zu veräussern; ein Schulhaus in unmittelbarer Nähe würde Bauwillige von ihren Plänen abhalten. Mit einer Unterschriftensammlung wehrte sich eine Schar Ortsbürger gegen den Widerstand des Ortsbürgerrates gegen den Schulhausbau.

Aufschüttung des Stadtweiers erwogen

In der Folge unterbreitete der Ortsbürgerrat der Schulgemeinde ein Kaufangebot für das Grundstück. Die geforderte Summe überstieg die finanziellen Möglichkeiten der Schulgemeinde. Erneut sammelten einige Ortsbürger Unterschriften. Ihr Anliegen: Im Interesse der positiven Schulentwicklung Wils soll sich der Ortsbürgerrat mit der Schulgemeinde einigen, andernfalls werde man weitergehen. Es ist unklar, was mit dieser Drohung gemeint ist.

Die Schulgemeinde ihrerseits prüfte weitere Standorte für das Schulhausprojekt, sogar die Aufschüttung des Stadtweiers wurde erwogen. Schliesslich kam es zu einer Einigung mit der Landeigentümerin. Am 18. September 1905 konnte das Alleeschulhaus mit einem Kinderfest eingeweiht werden.