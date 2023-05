Geschichte Berthold von Regensburg: Der Wanderprediger soll einst in Wil ein Wunder bewirkt haben Vor 800 Jahren zog der charismatische Mönch Berthold von Regensburg in Wil viele Menschen in seinen Bann. Wegen der Massen an Zuhörenden predigte er aus Platzgründen jeweils auf freiem Feld in der Matt.

Der Wanderprediger Berthold von Regensburg wurde in einer mittelalterlichen Handschrift dargestellt. Bild: PD/Österreichische Nationalbibliothek Wien

Berthold von Regensburg war von eher kleiner Statur. Aus seinem hageren Gesicht leuchteten Augen mit einem feurigen Blick, schreibt Karl Steiger. Der einstiger Pfarrer in der Psychiatrischen Klinik beschreibt den Barfüssermönch in einem Buch über markante Menschen in Wil. Seine Informationen über Berthold basieren auf historischen Aufzeichnungen eines Mönchs namens Johannes von Winterthur, der zu Zeiten Bertholds lebte.

Auch der Jurist, Politiker und Dichter Carl Georg Jakob Sailer (1817–1870) berichtet in seiner Wiler Chronik über Berthold. Er soll mit ausgezeichneten Geistesgaben und Beredsamkeit ausgestattet gewesen sein. «Seine Worte, sagte ein Zeitgenosse, waren eine Fackel, der Mund ein Schwert.»

Bekannter Prediger des Mittelalters

Der charismatische Bruder Berthold, teilweise auch als Berchthold bezeichnet, wurde laut dem Historischen Lexikon der Schweiz um 1210 in Regenburg geboren. Seine theologische Ausbildung erhielt er in Magdeburg. Ab 1255 unternahm er ausgedehnte Predigtreisen durch verschiedene Länder. Ein Teil seiner Reden wurden von Anhängern aufgezeichnet und sind erhalten geblieben.

Berthold gilt als einer der bekanntesten Prediger des Mittelalters. Mit seinen Ansprachen soll der charismatische Mönch jeweils viele Menschen angelockt haben – von Tausenden wird berichtet. In seinen Reden warnte er vor der baldigen Ankunft des Antichrist.

Da Berthold eine prophetische Gabe nachgesagt wurde, hatten seine warnenden Worte besonderes Gewicht. «Bei seinen Reden sprangen oft verhärtete, in Lastern grau gewordene Menschen hervor, die laut ihre Sünden bekannten, um Busse schrien und Genugtuung versprachen», notierte Steiger.

Das Wirken des Franziskanermönchs fiel in eine schwierige Phase, in der zwischen Papst- und Kaisertum um die Macht gerungen wurde. Zudem wurde ein Verfall der Sitten beklagt. Gemäss Steiger herrschte damals Verwirrung unter den Gläubigen, sie hungerten nach Weisung in geistlichen Dingen. Der Wanderprediger galt als Verteidiger des Volkes, der die Obrigkeit zur Gerechtigkeit ermahnte.

Das Wunder von der Wiler Matt

Wegen der Massen an Zuhörenden predigte Berthold aus Platzgründen jeweils auf freiem Feld. In Wil versammelte er die Zuhörerschaft im Sommer 1255 in der Matt. Auch eine hübsche junge Frau namens Margret hörte dort seinen Worten zu. Wegen ihres lockeren Lebenswandels und ihrer wenig züchtigen Kleidung, genoss sie geringes Ansehen in der Bevölkerung.

Bruder Bertholds Predigt soll sie so sehr ergriffen haben, dass sie unter Schluchzen ihre Sünden bekannte. Da sie ehrlich bereute, sprach der Gottesmann sie von ihren Sünden frei.

Anschliessend fragte er in die Menge, ob ein Mann diese nun von ihrer Schuld befreite Frau heiraten wolle? Fünfzig Mark Silber als Mitgift seien ihm zugesichert. Die Anwesenden wunderten sich über diese versprochene Summe. Bruder Berthold liess einen Opferbeutel in der Menge zirkulieren.

Tatsächlich meldete sich ein Heiratswilliger. Es gehe ihm nicht um den versprochenen Geldbetrag, betonte er. Er habe die Frau als Mädchen gekannt, widrige Umstände sowie der schlechte Einfluss von Angehörigen habe sie auf einen sündigen Lebensweg gebracht. Da beide mit der Vermählung einverstanden waren, traute sie Berthold vor Ort.

Der Sammelbeutel kehrte an seinen Ausgangspunkt zurück. Der gespendete Betrag entsprach genau fünfzig Mark Silberwert. Das Volk habe gemäss dem von Steiger zitierten Chronisten gerufen: «O Wunder über Wunder!»

Bruder Berthold starb am 14. Dezember 1272 in seiner Heimatstadt Regensburg. Seine Grabplatte befindet sich in der dortigen Minoritenkirche.