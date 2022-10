Gerichtsfall Wil: Streit um Sexvideo hätte tödlich enden können – einer der beiden angeklagten Männer wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt Ein damals 21-Jähriger drohte seiner Verlobten, ein Sexvideo zu veröffentlichen und bedrohte deren Familie. Daraufhin wurde er vom künftigen, mit einer Pistole bewaffneten Schwiegervater zur Rede gestellt. Nun standen beide Männer vor Gericht.

Ein heute 24-Jähriger bedrohte seine damalige Verlobte, wurde jedoch nach einer Einigung grösstenteils freigesprochen. Symbolbild: Luis Berg / Keystone

Es war ein Beziehungsdrama, das sich vor drei Jahren in Wil ereignete und seitdem einige Irrungen und Wendungen nahm. Die letzte sogar erst wenige Tage vor dem Prozess am Kreisgericht Wil in Flawil, der auf zwei Tage angesetzt war. Dies deshalb, weil beide Parteien separat verhandelt wurden. Beide Urteile wurden nach dem Prozessende am Dienstag verlesen.

Beschuldigter zeigte spät Reue

Eigentlich könnten sie heute Schwiegervater und -sohn sein. Dass es nicht dazu kam, lag zum einen an der selbst eingestandenen, persönlichen Unreife des damals 21-jährigen Österreichers, der heute über sein einstiges Fehlverhalten den Kopf schüttelt. Der sich reuig und umfassend einsichtig zeigende Mann bat die nicht im Verhandlungssaal anwesende Gegenpartei um Entschuldigung und erklärte mehrmals, dass er sich dafür schäme, wie er mit seiner damaligen Verlobten umgegangen sei.

Nicht nur, dass er sie bei einer Gelegenheit zuparkte und am Wegfahren hinderte, er beschimpfte sie auch wiederholt am Telefon und drohte ihr per Whatsapp. Am Dienstag rang der Mann vor den Schranken des Gerichts um Worte: «In dem Moment wollte ich nicht akzeptieren, dass sie von mir weggeht. Ich dachte, dass ich richtig handle, aber es war komplett falsch. Ich habe nicht daran gedacht, wie es ihr geht, sondern nur wie es mir ging», zeigte er sich einsichtig.

War eine Pistole mit im Spiel?

Im August 2019 kam es zur Eskalation. Der heute 24-Jährige drohte der jungen Frau damit, ein Sexvideo zu veröffentlichen und ihre ganze Familie auszulöschen. Als die Verlobte ihrem Vater davon erzählte, riet ihr dieser, zur Polizei zu gehen. Dort nahm man die Aussage der Frau zwar auf, glaubte aber nicht an die Dringlichkeit des Falles.

Am Abend desselben Tages begab sich der Verlobte zum Haus des Schwiegervaters und forderte diesen dazu auf, herunterzukommen. Dieser kam und forderte den Verlobten seiner Tochter dazu auf, das Video in seiner Anwesenheit zu löschen. Nachdem sich der Schwiegersohn in spe weigerte, schlug ihm der «Schwiegervater» mit der Hand gegen den Hals, worauf er stürzte und sich einige blauen Flecken zuzog.

Was nun folgte, war der eigentliche Kernpunkt der Verhandlung: Hatte der Ältere nun den Jüngeren mit einer Pistole bedroht oder nicht? Gesichert war einzig die Tatsache, dass der Junge sofort Reissaus nahm.

Daraufhin bat der «Schwiegersohn» einen Kollegen, das von ihm in der Nähe der Wohnung des «Schwiegervaters» abgestellte Auto abzuholen. Als der Kollege aber beim Auto aufkreuzte, wartete dort bereits der mit einer Eisenstange bewaffnete «Schwiegervater». Dieser sagte auf eine entsprechende Frage des Richters:

«Das Auto war auffällig und ich wusste, wonach ich suchen musste.»

Den Kollegen kannte er nicht, verlangte von ihm jedoch unter Waffenandrohung den Autoschlüssel sowie die Bekanntgabe des eigenen Namens und der Telefonnummer. Der eingeschüchterte Mann weigerte sich zuerst, händigte ihm dann aber alles aus, als der Ältere vermeintlich zur Schusswaffe griff, die der Bedrohte unter der Kleidung des Mannes zu erkennen geglaubt hatte.

Der Ältere versteckte daraufhin das Auto des Verlobten in der Nähe der Wiler Moschee – rund einen Kilometer Luftlinie vom ursprünglichen Standort entfernt – und den Schlüssel in der eigenen Wohnung. Der Beschuldigte wollte mit der Zurückhaltung des Fahrzeuges zum einen erreichen, dass der Verlobte seiner Tochter den Film löscht. Zum anderen sollte dieser 3500 Franken an seine Tochter zurückzahlen, die er kurz zuvor vom gemeinsamen Konto abgehoben hatte.

Im Gegensatz zur Anklage ging das Gericht nicht von einer räuberischen Erpressung, sondern nur von einer mehrfachen Nötigung aus. Der «Schwiegervater» habe das Auto nicht zur Seite geschafft, um sich persönlich zu bereichern. Jedoch ging das Gericht davon aus, dass der Mann tatsächlich eine Waffe bei den Konfrontationen dabeigehabt habe. Gestützt wurde der Verdacht dadurch, dass man bei einer Hausdurchsuchung beim «Schwiegervater» am nächsten Tag nicht nur eine mit einer Patrone geladene Pistole in der Wohnung fand, sondern auch verbotene Munition mit Deformationswirkung.

Bedingte Freiheitsstrafe, happige Prozesskosten

Das Gericht verurteilte den Älteren, welcher angab, sich keiner Schuld bewusst zu sein, und erneut so handeln würde, um seine Familie zu beschützen, zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten bedingt, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Auch muss er Verfahrens- und Anwaltskosten von insgesamt über 32’600 Franken bezahlen. Teilweise wurde er – wegen Verjährung – von ein paar Anklagepunkten in Sachen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz freigesprochen.

Der Jüngere wurde von den Sachverhalten der Verleumdung, der mehrfachen Tätlichkeiten, der mehrfachen Beschimpfung, dem Missbrauch einer Fernmeldeanlage, der mehrfachen Verletzung der Verkehrsregeln und der mehrfachen Übertretung der Verkehrsregelordnung freigesprochen. Dies zum einen, weil die Verkehrsdelikte schon verjährt waren und zum anderen, weil wenige Tage vor der Verhandlung eine Einigung mit der ehemaligen Verlobten erzielt worden war.

Diese zog ihre Straf- und Zivilklage gegen den Erhalt einer Genugtuungszahlung zurück. Verurteilt wurde der junge Mann dennoch, nämlich zu 15 Tagessätzen à 50 Franken, war er doch im Besitz eines sodomitischen Videos. Ausserdem wurde er zwar der mehrfachen Nötigung und der versuchten Nötigung verurteilt, doch verzichtete das Gericht aufgrund der gezeigten Reue in Verbindung mit dem Rückzug der Anklage der Privatklägerin auf eine Bestrafung.

Das Smartphone des ehemaligen Verlobten wurde hingegen eingezogen. Ebenso muss dieser zwei Drittel der Verfahrenskosten von 9005 Franken bezahlen und seinen Anwalt mit 4441 Franken entschädigen. Die restlichen Kosten gehen zu Lasten der Staatskasse.