GENERALVERSAMMLUNG Zuerst ein goldener Herbst, dann die Coronawehen: FC Wil mit solidem Jahresabschluss An der Generalversammlung hat die FC Wil 1900 AG am Dienstagabend die Zahlen der Saison 2020/2021 präsentiert. Es resultierte trotz zehn Abgänge in die Super League ein Verlust von 274'000 Franken. Das sind die Hintergründe.

Geschäftsführer Benjamin Fust (links) und Verwaltungsratspräsident Maurice Weber blicken auf ein bewegtes und bewegendes Jahr der FC Wil 1900 AG zurück. Bild: Simon Dudle

An der Generalversammlung in der VIP-Lounge des Stadions Bergholz interessierten in erster Linie zwei Dinge: Ist die rassistische Entgleisung von Vereinspräsident Maurice Weber ein Thema bei den Aktionären? Und wie wurde das von der Pandemie geprägte Geschäftsjahr Juli 2020 bis Juni 2021 überstanden?

Der Fauxpas des Klubpatrons wurde nur am Rande thematisiert. Man wolle nun einen Strich ziehen hinter diese Angelegenheit. Das Thema wird als erledigt betrachtet. Auch die Aktionäre sprachen den Präsidenten nicht auf die rassistische Entgleisung an und kümmerten sich in der allgemeinen Umfrage um andere Dinge wie eine mögliche Modusanpassung oder die Vergabe von Livestream-Rechten.

Nachwuchsförderung zahlt sich finanziell aus

Finanziell bezeichnete Geschäftsführer Benjamin Fust das Jahr als «schwierig». Gleichzeitig erwähnte er aber auch, dass der Klub auf «gesunden Beinen» stehe. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von knapp 274’000 Franken. In der Erfolgsrechnung stechen zwei Zahlen ins Auge. Zum einen A-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von rund 700’000 Franken, welche der Klub erhalten hat. Es kommen Darlehen dazu, womit ein tiefer, siebenstelliger Betrag an Staatsgeldern in die FC Wil 1900 AG geflossen ist. Diese waren nötig, weil aufgrund der Coronasituation praktisch während der ganzen Saison nur wenige oder gar keine Zuschauer zugelassen waren.

Auffällig ist aber auch eine Wertberichtigung in der Höhe von rund 667’000 Franken. Es geht um einen Rechtsfall und zwei Forderungen. Ohne Details zu nennen, sagte der Geschäftsführer gegenüber dieser Zeitung: «Beim Rechtsfall handelt es sich um eine Angelegenheit im Ausland. Wir mussten zahlen.» Bei den beiden Forderungen sieht sich der FC Wil im Recht, wartet aber noch auf das Geld. Ohne diese Wertberichtigung hätte ein Gewinn von fast 400’000 Franken resultiert. Dies unter anderem auch, weil er mit der jüngsten Challenge-League-Mannschaft angetreten war und deshalb von der Liga 145’000 Franken kassierte. Zudem haben die Sponsoren dem Klub die Stange gehalten.

Acht Spieler für die Super League

Bei den Transfereinnahmen wurde ein «goldener Herbst» erlebt, wie es Fust formulierte. Transfergelder für acht Super-League-Transfers schenkten ein. Danach ging aber praktisch gar nichts mehr – bis heute. Dies sieht Fust in direktem Zusammenhang mit der Pandemie:

«Schweizer Klubs sind momentan nicht bereit, für Spieler grössere Beträge auszugeben. Das spüren wir.»

Alles in allem stand Ende Geschäftsjahr ein negatives Eigenkapital von 283’000 Franken in der Bilanz. Dank sogenannter Darlehen im Rangrücktritt ist die FC Wil 1900 AG nicht überschuldet.

Erneut eine Super-League-Lizenz

Auch weitere Themen waren an diesem Abend in Erfahrung zu bringen. Zum Beispiel, wie es mit der Überdachung der Gegentribüne aussieht. Der politische Prozess ist abgeschlossen, jedoch ging im Rahmen der öffentlichen Planauflage eine Einsprache ein. Wogegen sich diese richtet, mochte Fust auf Nachfrage nicht weiter ausführen. Er sagte aber:

«Für uns ist wichtig, dass das Dach möglichst zeitnah kommt.»

In einem weiteren Projekt ist auch die Lichtanlage zu erneuern. Geplant ist, Scheinwerfer auf halber Höhe der Masten anzubringen, damit nicht mehr so viel Licht ins Quartier abstrahlt. Die Lampen am oberen Ende der Masten sollen bleiben, aber nur noch für das Challenge-League-Spiel eingeschaltet werden. Laut Fust wird die Thematik im Februar 2022 im Wiler Stadtparlament behandelt.

Ferner wurde bekannt, dass der Klub hinsichtlich der nächsten Saison wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten die Super-League-Lizenz beantragen wird. Fünf Punkte trennen ihn aktuell von Leader FC Winterthur, der am übernächsten Samstag im Bergholz erscheint.