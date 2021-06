Generalversammlung Landi Ganterschwil-Lütisburg mit Umsatzplus, neuem Präsidenten und neuen Parkplätzen An seiner letzten Generalversammlung als Präsident konnte Enzo Fuschini trotz Coronakrise auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurückblicken.

Der abtretende Präsident Enzo Fuschini wird für sein Engagement in den letzten zwölf Jahren geehrt. Bild: PD

(PD) Die Coronapandemie hat das Geschäftsjahr 2020 der Landi Ganterschwil-Lütisburg geprägt. Trotz der schwierigen Umstände und der Beschränkung des Sortiments im Frühling 2020 verzeichnete die Landi im Laden eine Umsatzsteigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nach zwölf Jahren in der Verwaltung der Landi Ganterschwil-Lütisburg, davon deren sieben Jahre als Präsident, übergab Enzo Fuschini sein Amt in jüngere Hände. Der bisherige Aktuar Simon Künzle wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. In seinem Rückblick schaute Enzo Fuschini auf die Höhepunkte und Herausforderungen seiner Amtszeit zurück. Sein Highlight war das 100-Jahr-Jubiläum 2018. Auf das nächste solche Jubiläum müsse der neue Präsident schliesslich ganze 97 Jahre warten. Als Herausforderungen bezeichnete Enzo Fuschini die Diskussionen rund um die mögliche Fusion mit der Landi in Bütschwil-Mosnang und der Landi in Kirchberg.

Die Landi Ganterschwil-Lütisburg dürfe mit der jetzigen Situation aber zufrieden sein und sei gut aufgestellt, resümierte er. Vizepräsident Jakob Bleiker dankte Enzo Fuschini für sein grosses Engagement sowie seine umsichtige Führung. Mit der Wahl von Landwirt Ueli Forrer aus Ganterschwil ist die Verwaltung der Landi Ganterschwil-Lütisburg wieder komplett.

Landi plant den Bau neuer Parkplätze

Neben dem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020, den Wahlen in die Verwaltung und der Verabschiedung des langjährigen Präsidenten beschäftigte sich die Versammlung auch mit der Zukunft der Landi. Der frisch gewählte Präsident Simon Künzle schlug der Versammlung im Namen der Verwaltung den Abriss des in die Jahre gekommenen Einfamilienhauses und den Bau von neuen Parkplätzen vor.

Das Einfamilienhaus müsste von Grund auf saniert werden und behindere einen möglichen massvollen Ausbau der Landi in einer späteren Etappe. Wann eine solche zweite Etappe angegangen und wie diese aussehen werde, sei noch nicht bekannt. Dies hänge auch von den derzeit noch offenen baurechtlichen Vorgaben ab. Die Verwaltung sei überzeugt, dass der Abriss des Einfamilienhauses und der Bau von Parkplätzen richtig und notwendig seien, um den Standort in Ganterschwil zu festigen und für die Kundinnen und Kunden wie auch die Mitarbeitenden einen Mehrwert zu schaffen.

Mit dem vorgeschlagenen Projekt werde zudem die Sicherheit massiv verbessert. Die rechtliche Ausgangslage wurde den Anwesenden von Architekt Thomas Felder erläutert. Sobald etwas an den bestehenden Liegenschaften verändert werde, müsse die Parkplatzsituation angegangen werden, sagte er. Es müsse möglich sein, auf dem Parkplatz zu wenden und vorwärts in die Strasse einzubiegen. Die anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter genehmigten das vorgeschlagene Bauprojekt schliesslich nach einer kurzen Diskussion.