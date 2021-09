Treffpunkt Das Spanische Klubhaus hinter dem St.Galler Hauptbahnhof verschwindet: Verein gibt überraschend auf

Der Spanierverein «Hogar Español» gibt den Betrieb des Klubhauses per Ende September auf. Der beliebte und traditionsreiche Treffpunkt hinter dem St.Galler Hauptbahnhof verschwindet bereits in zehn Tagen. Grund: Der Verein findet in seinen Reihen niemanden mehr für die Führung des Restaurants.