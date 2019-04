Gemeinsames Singen, gemeinsames Bestimmen an der Evangelischen Kirchgemeindeversammlung Degersheim Die Evangelische Kirchgemeinde Degersheim führte am Donnerstag ihre Kirchgemeindeversammlung durch. Nebst der Vorjahresrechnung und dem Budget wurde auch ein Landverkauf gutgeheissen. Joëlle Ehrle

Bevor man die Traktandenliste abarbeitete, wurde gemeinschaftlich gesungen.

(Bild: Joëlle Ehrle)

«Wir gehen damit ein Verkauf-Tausch Geschäft ein», sagte Urs Meier-Zwingli, Präsident der Kirchenvorsteherschaft. Die Rede war von den 41 Quadratmetern Land, die an die Gemeinde abgetreten werden mussten, damit die Taastrasse zwischen den Verzweigungen Feldegg- und Säntisstrasse umfassend saniert werden konnte.

Die Kirchgemeinde tangierte die Strassenverbreiterung, die 2017 und 2018 vorgenommen wurde. Gleichzeitig vergab die politische Gemeinde einen Quadratmeter Land an die Kirchgemeinde, da der Einlenker zur Säntisstrasse etwas verschoben wurde. Die Vorteile des Landverkaufs rechtfertigten sich insofern, dass im Strassennetz alte und undichte Kanalisationen erneuert werden konnten.

Jahr der Veränderungen

Nebst baulichen Projekten erfolgten 2018 auch personelle Veränderungen: Mit Ute Latuski-Ramm und Markus Ramm, dem seit März aktiven Pfarrerehepaar, sei die vakante Stelle ideal besetzt worden.

Das vergangene Jahr sei ein gutes gewesen und man habe gemeinsam viel erlebt, sagte Meier-Zwingli. Er spielte zudem auf die vergangenen Veranstaltungen an, die jeweils einmal pro Monat in einem grösseren Rahmen stattfinden und sehr beliebt sind. Mit anwesenden 50 der insgesamt 1380 Stimmberechtigten war eine solide Basis für eine ordentliche Kirchgemeindeversammlung geschaffen, an welcher der erwähnte Landverkauf, Rechnung und Budget sowie der unveränderte Steuerfuss von 28 Prozent angenommen wurden.

Was es sich nun bis Ende Jahr zu überlegen gelte, sei der Vorschlag, einen abendlichen Gottesdienst einzuführen. Dies werde laut der Kirchenvorsteherschaft vermehrt gewünscht. «In diesem Jahr bleibt jedoch noch alles wie gehabt», sagt Urs Meier-Zwingli.