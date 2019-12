Gemeinsam statt alleine: Diese öffentlichen Weihnachtsfeste gibt es in der Region 

Die Advents- und Weihnachtstage sind nicht nur Tage des aneinander Denkens, sondern auch Tage des Schenkens. Was aber, wenn es zu viele Geschenke gibt? Der Vorstand des Uzwiler Vereins Markthalle diskutierte bereits im Jahr 2012 darüber. Daraus entstand die Aktion Geteilter Überfluss. Geschenke im Überfluss können auch in dieser Weihnachtszeit wieder in Kirchen und Kirchgemeindezentren abgegeben werden. Diese werden dann in der Markthalle in Niederuzwil, der Lebensmittelabgabe für Menschen, die von Armut betroffen sind, weitergeschenkt. Die Geschenke können in der Zeit vom 21. Dezember 2019 bis am 5. Januar 2020 in die vorgesehenen Behälter abgegeben werden. Folgende Kirchen und Gemeinschaften beteiligen sich an der Aktion: katholische Kirche Uzwil und Umgebung, evangelische Kirche Oberuzwil, evangelische Kirche Niederuzwil, evangelisch-methodistische Kirche Niederuzwil, Freie Evangelische Gemeinde Uzwil (FEG). (pd/tos)