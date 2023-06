Gemeindeübergreifend Die Grundlagen für die neue ARA Thurau sind gelegt – im Jahre 2028 soll die Anlage ihren Betrieb aufnehmen Zehn von zwölf involvierten Gemeinden haben ihre Zustimmung für die neue Abwasserreinigungsanlage Thurau erteilt. Geht alles nach Plan, soll das Baubewilligungsverfahren im Jahre 2025 abgeschlossen sein.

Das Modell der neuen ARA Thurau. Bild: PD

Die Delegierten des neuen Zweckverbands ARA Thurau haben am 19. Juni den Verwaltungsrat und die Kontrollstelle gewählt. Der Verband ist nun formell gegründet, die Grundlagen dafür seien gelegt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Als neuer Geschäftsführer amte ab 1. September Markus Gresch. Die neue ARA soll 2028 in Betrieb gehen.

Zehn von elf Volksabstimmungen zur ARA Thurau sind durchgeführt, alle mit positivem Ergebnis. Der Entscheid der Gemeinde Niederhelfenschwil wird in diesem Sommer erwartet. Der Zweckverband ARA Thurau konnte somit am 19. Juni formell gegründet werden.

Die Stadt Wil und die Gemeinden Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil und Zuzwil hätten dafür im Vorfeld ihre Delegierten bezeichnet und Vorschläge für den Verwaltungsrat und die Kontrollstelle unterbreitet. Die neue Organisation übernehme damit die Rolle der bisherigen Planungsgemeinschaft dieser Gemeinden.

Köpfe sind bezeichnet worden

Lucas Keel übernimmt als Uzwiler Gemeindepräsident das Präsidium und vertritt die Standortgemeinde. Roland Boller, St.Gallen, Christian Gutmann, Zuzwil, und Max Forster, Wil, würden Fachkompetenz aus dem Abwasserbereich und der Verfahrenstechnik mitbringen. Stefan Frei, Jonschwil, komplettiere den Verwaltungsrat mit seinem politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Wissen.

Markus Gresch tritt am 1. September seine Aufgabe als Geschäftsführer des Zweckverbands ARA Thurau an. Er leitete in den letzten zehn Jahren den Geschäftsbereich Wasser eines namhaften Ingenieurbüros, ist als Kultur- und Umweltingenieur spezialisiert auf die Siedlungsentwässerung und nimmt schweizweit eine wichtige Rolle in der Ausbildung von Abwasserfachleuten ein. Er hat Erfahrung mit vergleichbaren Grossprojekten.

In der ersten Phase werden die Aufbauarbeit des Verbands und das Bauprojekt im Vordergrund stehen, später würden betriebliche Themen dazukommen. In der Verbandsvereinbarung sei bereits angelegt, dass der Fokus kontinuierlich in die Peripherie der Abwasseranlagen ausgedehnt werden soll. Das Zusammenwirken aller Anlagen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die herausfordernd bleiben werde.

Das Bauprojekt startet

Als Grundlage für die Abstimmungen in den Verbandsgemeinden erarbeitete die Ingenieurgemeinschaft Kuster+ Hager AG/Holinger AG ein Vorprojekt. Dieses muss nun zur Bauprojekt-Reife ausgearbeitet werden. Der neue Verwaltungsrat dürfte das eine oder andere Konzept nochmals überprüft haben wollen.

Auch die Architektur und die Materialisierung werden noch finalisiert werden müssen. Die Projektarbeit startet am 4. September. Ziel sei es, im Laufe des Jahres 2025 das Baubewilligungsverfahren abzuschliessen, so dass die neue Anlage in Niederuzwil im Jahr 2028 in Betrieb gehen kann.

Nebst der neuen ARA in Niederuzwil müssten auch die Verbindungsleitungen gebaut und die bestehenden Anlagen in Wil, Jonschwil und Zuzwil umgebaut werden. Die Hydraulik und alle verwandten Themen zum Leitungs- und Anlagebau würden in Lose aufgeteilt und so bearbeitet werden, dass die ganze Anlage als Gesamtsystem spätestens im Jahr 2032 in Betrieb gehen könne. (pd)